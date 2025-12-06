Prado erige al PP como "el único" constitucionalista de Galicia: "BNG quiere división y PSOE la vulnera a diario"

Durante un acto celebrado en Curtis, la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Paula Prado, destacó que esta formación obtuvo en la localidad el mayor respaldo de la provincia de A Coruña en las últimas elecciones municipales, alcanzando la confianza de tres de cada cuatro vecinos. Prado puso en valor este resultado al referirse al PP y su alcalde, Javier Caínzos, como ejemplos de la importancia de lograr mayorías tras solicitar el apoyo ciudadano. En este contexto, según consignó el medio, la dirigente subrayó el significado especial de conmemorar el Día de la Constitución junto a militantes y simpatizantes en Curtis, calificando la efeméride como central para la libertad, igualdad y democracia.

Según informó el medio, Paula Prado afirmó que el PPdeG es “el único partido constitucionalista de Galicia”. La dirigente contrapuso la postura de su formación a la del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al que acusó de defender la “división y la independencia” de la comunidad, y al Partido Socialista (PSOE), al que responsabilizó de vulnerar la Carta Magna de manera cotidiana. Prado enumeró diversas formas en las que, a su juicio, el PSOE transgrede la Constitución, como la ausencia de presentación de presupuestos, la falta de respeto hacia la separación de poderes, acciones contra el principio de igualdad y alianzas que consideró perjudiciales para la propia Constitución.

Durante su intervención, recogida por el medio, la secretaria xeral del PPdeG insistió en que en Curtis, el Partido Popular disfruta de un apoyo ampliado y sostuvo que ello refleja un fuerte vínculo con los valores constitucionales que, según dijo, promueve su formación. Prado vinculó la festividad del Día de la Constitución con la defensa de derechos para todos y la aspiración a una España que reconozca su pluralidad dentro de un marco jurídico común, una visión que, sostuvo, defiende el PP.

Al referirse directamente a las críticas hacia las formaciones rivales, Prado identificó al BNG como uno de los grupos que, bajo su interpretación, amenaza con romper el consenso constitucional apostando por la fragmentación y la postura independentista. A los socialistas les atribuyó la responsabilidad de acciones que, según su punto de vista, suponen un incumplimiento de los principios fundamentales que consagra la Constitución. La dirigente del PPdeG citó la alianza del PSOE con partidos a los que se refirió como “enemigos” de la Carta Magna, en un contexto de acusaciones cruzadas sobre el modelo de Estado y la gestión institucional.

Durante el transcurso de la comida de Navidad organizada por el PP de Curtis, la número dos del partido en Galicia recalcó la importancia de conmemorar la Constitución como una fecha para poner en primer plano los elementos que, según expresó, unen a los gallegos y españoles. “Es un día para recordar lo que nos une como gallegos y como españoles, y para seguir construyendo juntos un futuro más justo. Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos”, declaró Prado, de acuerdo con lo difundido por el medio.

La referencia constante al papel del PP como garante de los valores constitucionalistas sirvió de eje para la intervención de Prado, que utilizó el contexto local de Curtis para ejemplificar el respaldo electoral y trasladar un mensaje sobre el modelo político que defiende el partido. En su discurso, la dirigente diferenció con claridad la posición de su formación de las propuestas planteadas tanto por nacionalistas como por socialistas, reiterando que según su visión solo el PP de Galicia representa una defensa al marco constitucional.

El acto permitió a la secretaria xeral del PPdeG reiterar la estrategia de marcar diferencias entre su partido y otras fuerzas políticas en la comunidad gallega, reclamando para el PP el liderazgo en cuanto guardián de los principios recogidos en la Constitución Española. Según publicó el medio, Prado cerró su intervención haciendo un llamado a mantener la unidad constitucional y a rechazar propuestas que, en su opinión, implican riesgos para dicha unidad.