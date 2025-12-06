Espana agencias

La aerolínea IndiGo cancela cientos de vuelos en la India y prolonga el caos aéreo

Nueva Delhi, 6 dic (EFECOM).- La aerolínea IndiGo, la mayor de la India, ha cancelado este sábado cientos de vuelos, prolongando así por quinto día consecutivo el caos aéreo que afecta a este país asiático y que está motivado por la escasez de pilotos de la compañía, incapaz de adaptarse a una regulación gubernamental que las autoridades indias se han visto obligadas a suspender temporalmente.

En las primeras horas de este sábado se han producido más de cuatrocientas cancelaciones de vuelos de la compañía con origen o destino en los aeropuertos de Nueva Delhi, Bombay, Hyderabad y Bangalore, no obstante, el tráfico aéreo se ha visto afectado en una gran parte de los aeropuertos secundarios de la India.

El director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers, pidió disculpas ayer a los afectados por las disrupciones y aseguró que la compañía les brindará información sobre posibles reembolsos de vuelos.

"Dado el tamaño y la complejidad de nuestra operación, tomará algún tiempo volver a una situación de normalidad total, lo que anticipamos entre el 10 y el 15 de diciembre", dijo Elbers.

Ayer, la Dirección General de Aviación de la India (DGCA), que había impuesto una norma que prohibía sustituir el descanso semanal de los pilotos por días de licencia -la medida que ha provocado la crisis operativa de IndiGo-, se vio obligada a cancelar temporalmente la medida.

IndiGo, que controla más del 60 % de los vuelos internos en la India y que el año pasado transportó a más de 100 millones de viajeros, se enfrenta ahora a un profundo escrutinio, mientras crecen las acusaciones sobre monopolio en el sector aéreo de la India.

Tras la cancelación de las rutas de IndiGo desde los principales aeropuertos indios, algunas vías alternativas operadas por otras aerolíneas como Air India o Spice Jet han multiplicado por cuatro su precio.

Además, la empresa ferroviaria de la India, Indian Railways, anunció ayer el despliegue de más de un centenar de vagones adicionales en 37 trenes del país ante la alta demanda.

La cancelación masiva de vuelos de IndiGo se produce en plena temporada de bodas en la India, celebraciones que motivan cada año el desplazamiento de decenas de miles de personas entre diferentes regiones y ciudades de este país asiático. EFECOM

