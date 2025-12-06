Espana agencias

Hugo González, campeón de Europa de los 200 estilos

Guardar

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Hugo González sumó la tercera medalla de oro para la delegación española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse este sábado en la final de los 200 metros estilos.

González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al a italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con una marca de 1:52.05.

Completó el podio el turco Berke Saca que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos, 86 centésimas más que el nadador español.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo 7 de diciembre de 2025

Infobae

Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston

Infobae

27-33. El Granollers ahonda en la crisis del colista Frigoríficos

Infobae

Alonso: "Extremadamente contento con acabar la calificación en la sexta plaza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Sémper reaparece en redes

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Jorge Ramón López, experto en fiscalidad: “Es posible que en tu nómina de diciembre cobres menos que otros meses”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 8 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz 9 de diciembre: la tarifa más alta del día subió 35%

DEPORTES

Adrian Newey, sobre el futuro

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn