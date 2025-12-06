Hugo González, campeón de Europa de los 200 estilos

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Hugo González sumó la tercera medalla de oro para la delegación española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse este sábado en la final de los 200 metros estilos.
González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al a italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con una marca de 1:52.05.
Completó el podio el turco Berke Saca que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos, 86 centésimas más que el nadador español.EFE
Últimas Noticias
Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone
Temas del día de EFE Economía del domingo 7 de diciembre de 2025
Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston
27-33. El Granollers ahonda en la crisis del colista Frigoríficos
Alonso: "Extremadamente contento con acabar la calificación en la sexta plaza"
MÁS NOTICIAS