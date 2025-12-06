Espana agencias

Hidalgo: "El Castellón ahora está más ordenado y eso le da estabilidad"

A Coruña, 6 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, señaló este sábado que la llegada del técnico Pablo Hernández al banquillo del CD Castellón ha dotado de mayor “estabilidad” al conjunto albinegro, que viajará a Riazor en su mejor momento del curso tras sumar trece de los últimos quince puntos en juego.

“El Castellón viene trabajando desde hace un tiempo con una forma muy marcada, con un fútbol muy ofensivo y muchísimas variantes que como entrenador te hacen estar muy alerta. Sí es cierto que han ido matizando la idea sin balón y ahora están más ordenados, lo que les da más estabilidad. Nos pondrán en muchísimos problemas porque son un gran equipo”, avisó.

Hidalgo espera a un rival con “mucha gente en última línea, con amplitud al tener gente por fuera y también con gente por dentro atacando los espacios”, ya que cuenta con “jugadores de talento y desequilibrantes en el uno contra uno”.

En rueda de prensa, el técnico deportivista descartó cualquier tipo de relajación en su plantilla por el liderato, y subrayó que si en algún momento detectase esa autocomplacencia “se lo haría saber a los jugadores”.

En este sentido, elogió la aportación de los futbolistas que están saliendo desde el banquillo, como el atacante Cristian Herrera, decisivo en la eliminatoria de Copa ante el Sabadell.

“Hay veces que nos hablamos los suficiente lo importante que son las plantillas. Quiero darle mucho valor a Cristian porque no es fácil aceptar el rol que tiene. Está empujando muchísimo desde dentro. Tanto él, como Rubén o Eric son gente que empuja muchísimo. Hay veces que solo vemos a los que suelen jugar cada domingo, pero lo objetivos se consiguen con gente como Cristian o Rubén”, afirmó. EFE

