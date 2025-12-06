Espana agencias

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que la decisión de dejar su acta como diputado es competencia del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que lo de dejar el acta "es un asunto de Mazón".

También se ha referido a su relevo como presidente del partido en la Comunidad Valenciana y ha afirmado que intentará hacerlo antes de que acabe el año. "Si nos da tiempo en diciembre, lo haremos en diciembre", ha insistido.

Feijóo se ha referido también a los presuntos cambios de versión de Mazón sobre dónde estaba y qué hizo el día de la dana y ha dicho que él se ha ido enterando de las distintas versiones a la vez que la prensa.

A él no le ha contado el "minuto y resultado" de aquel día. El líder popular ha insistido en que Mazón tenía que haberse ido y se fue. EFE

(foto) (vídeo)

