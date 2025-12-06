Espana agencias

En libertad un colaborador del 'hacker' Alcasec que ingresó con él en prisión en mayo

Madrid, 6 dic (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad a Adrián M., presunto colaborador del 'hacker' José Luis Huertas, 'Alcasec', junto al que ingresó en prisión provisional el pasado 29 de mayo por su presunta relación con una red de ciberataques para obtener datos sensibles de millones de ciudadanos.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal del caso, que ha informado a favor de la puesta en libertad de este joven, con lo que 'Alcasec' es ya el único de los cuatro detenidos por estos hechos que permanece en prisión, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los otros dos fueron el ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez -que será juzgado en abril por el caso Kitchen-, que quedó en libertad a los ocho días de ingresar en prisión, y el 'youtuber' Álvaro Martín, 'Valyrio', que fue excarcelado veinte días después de ser extraditado desde Andorra.

'Alcasec' aguarda por su parte a que se resuelva el último recurso que ha interpuesto su abogado para lograr a su vez que quede en libertad.

Su defensa rechaza la existencia de riesgo de fuga, lo que a su juicio demuestra el hecho de que, antes de su detención, cumplía "rigurosamente" con las medidas cautelares -comparecencias periódicas y retirada de pasaporte- que le impuso otro juez de la Audiencia Nacional en otro procedimiento previo y por el que está pendiente de juicio: el ataque en 2022 a la web del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que extrajo datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes.

La juez, según recuerda su abogado en el recurso, ya rechazó una anterior solicitud de libertad con el argumento de la existencia de un elevado riesgo de fuga en atención a la supuesta “alta disponibilidad de criptoactivos del investigado”.

"A este respecto, esta representación continúa considerando que la mención realizada por la fuerza actuante al describir la presunta operativa criminal —en la que se alude al uso de criptomonedas para el pago de un servidor— no puede servir, de forma justificada, para atribuir a mi mandante una capacidad económica que no posee", insiste la defensa del 'hacker'.

En cuanto a la posibilidad de que su cliente pueda destruir pruebas, el abogado replica que, dado el tiempo transcurrido desde que se decretó en mayo la prisión, la Policía ha podido ya tomar las medidas necesarias para evitarlo.

En esta causa, que permanece bajo secreto, se investiga una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada por 'Alcasec' para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de datos obtenidos ilícitamente.

La información se conseguía mediante ciberataques contra sistemas de organismos públicos y privados y, a partir de esa acumulación progresiva de datos, los integrantes de esta supuesta organización criminal elaboraban perfiles de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.

La investigación de estos hechos partió de una denuncia por el acceso a los servicios informáticos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la exfiltración masiva de datos personales correspondientes a titulares de líneas de telefonía móvil.

El ex número dos del Ministerio del Interior ha asegurado desde su detención que, en contra de lo que sostiene la Policía, no se ha enriquecido con los datos con los que presuntamente comercializaba el 'hacker', y que solo intentó ayudarle, primero como abogado y luego como referente (al no tener éste padre), a entrar en entornos profesionales o a crear dos sociedades, de las que sostuvo que desconocía su evolución.EFE

