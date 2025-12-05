Espana agencias

La pasión japonesa por fotografiar a peluches para las redes sociales se une a la IA

Tokio, 5 dic (EFECOM).- La compañía japonesa de electrónica Sharp puso a la venta este viernes su Poketomo, un pequeño robot inspirado en una suricata que utiliza la inteligencia artificial (IA) para hablar con su dueño, en un intento de aprovechar la popular tendencia en Japón de fotografiar a peluches en viajes, en restaurantes o en cualquier actividad digna de ser publicada en las redes sociales.

En el vídeo de presentación de Poketomo, de apenas 12 centímetros de altura, se puede ver a una mujer haciendo fotos de su robot en una cafetería en un ejemplo del 'nuikatsu', literalmente 'actividades con peluches', que se ha puesto de moda en Japón.

El robot puede reconocer el rostro y la voz de su dueño, y aprende detalles sobre él para mantener conversaciones sobre su día a día.

Poketomo sigue la estela de Moflin, una pequeña "mascota de IA" con la forma de una cobaya peluda con "emociones independientes", según la página web de Casio, que sacó el robot al mercado en noviembre del año pasado.

Ambos productos son un ejemplo de la popularidad del 'nuikatsu', con ventas anuales de peluches por valor de unos 45.000 millones de yenes (unos 248 millones de euros), impulsadas en parte por la falta de contacto físico a raíz de la pandemia de la covid, según una columna reciente sobre el fenómeno en el periódico japonés Asahi.

Pero también demuestran el impulso a la IA física por parte de las compañías japonesas, en un año en el que las empresas relacionadas con el sector de la inteligencia artificial han traído avances sin precedentes a la Bolsa de Tokio.

La IA física busca dar la capacidad a máquinas, como robots o vehículos, de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real, gracias a cámaras, sensores y radares que les permiten comprender órdenes e instrucciones de personas.

Gran parte de los productos desarrollados en Japón buscan precisamente dar compañía y cuidados a una población cada vez más envejecida y solitaria en un contexto de baja natalidad.

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés publicados este año, un 39,9 % de los japoneses admite sentirse solo, mientras que las viviendas unipersonales están cerca de convertirse en el modelo de hogar más común en el país. EFECOM

