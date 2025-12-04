Espana agencias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha exigido este jueves al PSOE que actúe con "contundencia" ante las denuncias de acoso sexual presentadas contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, así como "reparación" a quienes hayan podido ser sus víctimas.

"Como mujer socialista le digo que la contundencia debe formar parte de la respuesta cuando se producen hechos de estas características, afecten a quien afecten y en el partido que sea, también en el mío. Por tanto, contundencia, rechazo y reparación", ha sentenciado tras comparecer en la Comisión de Interior del Congreso.

Calvo, que antes de convertirse en 'número dos' de Interior ejercía como secretaria de Estado de Igualdad, no ha querido pronunciarse sobre la incomprensión que han denunciado algunas de las mujeres que denunciaron a Salazar, que estuvo a punto de ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del partido el pasado verano.

Pero sí ha valorado que las secretarias de Igualdad de todas las federaciones su partido se reunieran este miércoles en Ferraz para tratar este asunto. "A mí me parece muy contundente que se haya producido esa reunión", ha comentado.

QUE LAS SOCIALISTAS "ALCEN LA VOZ"

"Creo que es importantísimo y necesario que las mujeres del partido hacen la voz y creo que hacerlo de una manera ordenada y contundente es convocando a todas las secretarias de igualdad, como ha sucedido. Así que todo mi apoyo y todo mi reconocimiento", ha añadido Calvo.

La secretaria de Estado también se ha referido a esta cuestión durante su intervención en la Comisión de Interior y lo ha hecho en respuesta al diputado del PP Carlos Alberto Sánchez Ojeda, que ha sacado a colación el caso de Salazar acusando a la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, de "borrar las denuncias de sus propias compañeras".

Calvo ha reconocido que comparte la "preocupación" por el aumento de denuncias por violencia sexual y acoso a mujeres, subrayando que Interior ha dispuesto de los medios policiales para afrontar este problema y para que se tramiten este tipo de denuncias.

"Lo que no tendríamos que tener es agresiones de ese tipo en ningún sitio, en ninguna sede de ningún partido, incluido el mío", ha comentado la secretaria de Estado, para quien el incremento de denuncias implica que "muchas mujeres han dicho que hasta aquí" y "da igual quién sea el agresor, si pertenece a un partido político, pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es médico o no tiene formación".

En este sentido, la 'número dos' de Interior ha reiterado que lo importante es que las mujeres digan ese "hasta aquí" y que denuncien. "Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben que atienden las denuncias, actúan en términos de investigación bajo mandato judicial y tratan de esclarecer los casos", ha apostillado.

EuropaPress

Infobae
