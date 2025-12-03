Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que no han cambiado su posición en relación con el PSOE, con quien rompieron relaciones, y les ha emplazado a "tomar decisiones".
"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado en rueda de prensa.
Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera el martes los incumplimientos con Junts y anunciara un paquete de medidas en materia local y de vivienda que pedían los de Carles Puigdemont.
