El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará este miércoles como investigados a un exdirectivo de Acciona y a un subordinado suyo, por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas.

Se trata de Justo Vicente Pelegrini, que era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE.

El magistrado también tenía previsto interrogar este miércoles a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini y a los que la empresa suspendió en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Sin embargo, la declaración de García Alconchel se ha pospuesto al 15 de diciembre porque su abogada no podía acudir este 3 de diciembre a la cita en el alto tribunal por motivos de salud, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Según consta en las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y "amigo" Antxon Alonso y, posteriormente, un tercer socio (al 4%) que la Benemérita identificó como Jon Aritz Santamaría.

De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, a raíz del proyecto de 'Mina Muga' (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama.

El Instituto Armado precisa en su último informe que Acciona y Servinabar firmaron ese año, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para "explorar futuras oportunidades de negocio" por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.

"ASIDUA COMUNICACIÓN", TAMBIÉN CON CERDÁN

De Pelegrini, la UCO refiere que "mantenía asidua comunicación con Antxon, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos", en unos encuentros que "habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas" mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores también aluden a otras obras desarrolladas por la UTE --una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú--, cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones de euros.

La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

En el caso de García Alconchel, aparece también relacionado con la obra para el puerto de Kenitra (Marruecos) a la que optaba Acciona. Según el informe de la Guardia Civil, Cerdán se incorporó 'in extremis' a un viaje oficial que hicieron el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en 2019 en el marco de una delegación del Ministerio de Transportes a fin de intervenir en ese asunto.

La Guardia Civil reflejó la preocupación de la presunta trama porque el proyecto no prosperaba. "Marruecos, se les está presionando desde aquí", dijo Alonso a García Alconchel en un mensaje enviado en diciembre de 2019.

En la causa consta investigado otro exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, a quien la UCO achaca una estrecha relación con Koldo que habría repercutido en las supuestas adjudicaciones irregulares a la UTE.

Además, el instructor cree que también se habría beneficiado de ello la constructora OPR, perteneciente a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, los cuñados de Merino, igualmente investigados.

Puente ordenó registros en los domicilios de Merino y sus cuñados, así como de Pelegrini y sedes de Acciona y OPR a través de dos operativos, el último acometido este mismo noviembre.

MÁS DE 6 MILLONES DE EUROS DESDE ACCIONA

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.

Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifican en 2.196.608,51 euros --el 24,67% restante--, exponen que proceden principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de "confirming" de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.

En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121,96 euros, especificando que la mayoría de los adeudos --4.058.588,05 euros y el 48,79% del total-- son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).

La Benemérita identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres --incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid--, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. "La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", llegó a decir Alonso a su mujer sobre la esposa del ex dirigente socialista.