Espana agencias

El CGPJ elige por unanimidad a la magistrada Ana Montserrat Llorca presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra

Ana Montserrat Llorca Blanco, única aspirante al cargo, asumirá el liderazgo en la Audiencia Provincial de Navarra tras decidirlo el pleno del Consejo General del Poder Judicial, que anunció nuevos concursos para otras presidencias judiciales en toda España

Guardar

El relevo en la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra se produce tras la designación de su anterior titular, José Julián Huarte Lázaro, quien asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En este contexto, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió este miércoles, de manera unánime, a la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como nueva presidenta del órgano judicial navarro, convirtiéndose en la única aspirante al puesto, según consignó el CGPJ.

El medio detalló que la vacante se generó oficialmente el 18 de junio, luego de que Huarte Lázaro tomara posesión de su nuevo cargo. Frente a esta situación, Ana Montserrat Llorca Blanco presentó su candidatura sin competencia de otros postulantes, de acuerdo con el comunicado del CGPJ. La elección contó con el aval de todos los miembros presentes en el pleno, sellando así la continuidad institucional en la Audiencia Provincial de Navarra.

El procedimiento, según lo publicado por el CGPJ, se encuadra dentro de las competencias del Consejo para la designación de presidencias judiciales cuando resultan vacantes por cambios en la estructura de los órganos superiores de justicia. La carrera profesional de Llorca Blanco como magistrada la llevó a postularse para esta responsabilidad, representando un paso relevante en su trayectoria dentro del ámbito judicial navarro.

Además del nombramiento en Navarra, el pleno del CGPJ también anunció durante la misma sesión la apertura de nuevas convocatorias para cubrir otras presidencias en el sistema judicial español. Según reportó el Consejo, se anunciará próximamente en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, así como para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Illes Balears y Cantabria, relacionados con la expiración de los mandatos de sus actuales titulares.

El CGPJ indicó asimismo que las vacantes en las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (sede en Málaga), Cantabria y la Región de Murcia, también serán objeto de convocatoria pública próximamente. El procedimiento para cada una de estas plazas responde a los plazos previstos para la sustitución de sus responsables y a la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento judicial en las distintas regiones afectadas.

La decisión de llevar a concurso estas presidencias, según puntualizó el CGPJ, se adopta cada vez que se produce una vacante por conclusión del mandato, promoción, jubilación, renuncia o traslado de los titulares. El anuncio en el Boletín Oficial del Estado permite a los interesados postularse conforme a los requisitos previstos por la legislación.

En el caso de la Audiencia Provincial de Navarra, la trayectoria de Ana Montserrat Llorca Blanco como única candidata facilitó el acuerdo unánime del pleno, cerrando así el proceso de selección sin necesidad de deliberaciones adicionales. La nueva presidenta enfrentará ahora la gestión de este órgano jurisdiccional, asumiendo las funciones que hasta junio desempeñaba José Julián Huarte Lázaro.

El Consejo General del Poder Judicial recordó que la transparencia en los procesos de nombramiento y el cumplimiento de los plazos legales forman parte de sus compromisos institucionales. La publicación de nuevas vacantes para presidencias judiciales en las distintas instancias nacionales forma parte de la agenda ordinaria del CGPJ, destinada a garantizar la eficiencia y la cobertura adecuada de los órganos judiciales en todo el país.

Temas Relacionados

Consejo General del Poder JudicialAna Montserrat Llorca BlancoAudiencia Provincial de NavarraJosé Julián Huarte LázaroTribunal Superior de Justicia de NavarraNavarraIlles BalearsNombramientos judicialesTribunal SupremoCantabriaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El TSXG reconoce el derecho de un policía que ejerce sin uniforme a percibir compensación por vestuario

Infobae

Bustinduy pide que "se asuman todas las responsabilidades" ante casos como el de Salazar y el de Torremolinos

Bustinduy pide que "se asuman

Guardiola afea el "tufo machista" de Abascal y apunta que ella sólo se rinde al interés de Extremadura

Guardiola afea el "tufo machista"

Almeida acusa a Sánchez de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar"

Almeida acusa a Sánchez de

Comunes e IU alerta que la 'NBA Europa' es perjudicial para el baloncesto español y pide al Gobierno que actúe

Comunes e IU alerta que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El WhatsApp de Mazón a

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera: “No compartiremos espacio con un Gobierno instalado en la corrupción”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Bruselas frena a Elon Musk: la Comisión Europea multa a X con 120 millones por falta de transparencia y diseño engañoso

El retraso de Verifactu abre un debate: ¿es viable implantar el control horario digital en 2026?

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club