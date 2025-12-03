El CGPJ elige por unanimidad a la magistrada Ana Montserrat Llorca presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra

El relevo en la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra se produce tras la designación de su anterior titular, José Julián Huarte Lázaro, quien asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En este contexto, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió este miércoles, de manera unánime, a la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como nueva presidenta del órgano judicial navarro, convirtiéndose en la única aspirante al puesto, según consignó el CGPJ.

El medio detalló que la vacante se generó oficialmente el 18 de junio, luego de que Huarte Lázaro tomara posesión de su nuevo cargo. Frente a esta situación, Ana Montserrat Llorca Blanco presentó su candidatura sin competencia de otros postulantes, de acuerdo con el comunicado del CGPJ. La elección contó con el aval de todos los miembros presentes en el pleno, sellando así la continuidad institucional en la Audiencia Provincial de Navarra.

El procedimiento, según lo publicado por el CGPJ, se encuadra dentro de las competencias del Consejo para la designación de presidencias judiciales cuando resultan vacantes por cambios en la estructura de los órganos superiores de justicia. La carrera profesional de Llorca Blanco como magistrada la llevó a postularse para esta responsabilidad, representando un paso relevante en su trayectoria dentro del ámbito judicial navarro.

Además del nombramiento en Navarra, el pleno del CGPJ también anunció durante la misma sesión la apertura de nuevas convocatorias para cubrir otras presidencias en el sistema judicial español. Según reportó el Consejo, se anunciará próximamente en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, así como para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Illes Balears y Cantabria, relacionados con la expiración de los mandatos de sus actuales titulares.

El CGPJ indicó asimismo que las vacantes en las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (sede en Málaga), Cantabria y la Región de Murcia, también serán objeto de convocatoria pública próximamente. El procedimiento para cada una de estas plazas responde a los plazos previstos para la sustitución de sus responsables y a la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento judicial en las distintas regiones afectadas.

La decisión de llevar a concurso estas presidencias, según puntualizó el CGPJ, se adopta cada vez que se produce una vacante por conclusión del mandato, promoción, jubilación, renuncia o traslado de los titulares. El anuncio en el Boletín Oficial del Estado permite a los interesados postularse conforme a los requisitos previstos por la legislación.

En el caso de la Audiencia Provincial de Navarra, la trayectoria de Ana Montserrat Llorca Blanco como única candidata facilitó el acuerdo unánime del pleno, cerrando así el proceso de selección sin necesidad de deliberaciones adicionales. La nueva presidenta enfrentará ahora la gestión de este órgano jurisdiccional, asumiendo las funciones que hasta junio desempeñaba José Julián Huarte Lázaro.

El Consejo General del Poder Judicial recordó que la transparencia en los procesos de nombramiento y el cumplimiento de los plazos legales forman parte de sus compromisos institucionales. La publicación de nuevas vacantes para presidencias judiciales en las distintas instancias nacionales forma parte de la agenda ordinaria del CGPJ, destinada a garantizar la eficiencia y la cobertura adecuada de los órganos judiciales en todo el país.