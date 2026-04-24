Dos trabajadores en estado grave tras ser golpeados por una viga en Motril (Granada)

Motril (Granada), 24 abr (EFE).- Dos trabajadores de 40 años han resultado gravemente heridos este viernes en Motril (Granada) tras ser golpeados por una viga cuando estaban intentando colocarla en la obra en la que se encontraban trabajando.

Ambos han tenido que ser trasladados al Hospital Santa de Motril en estado muy grave.

Según ha informado a EFE fuentes del centro coordinador de Emergencias del 112 Andalucía, el suceso ocurrió sobre las 16 horas en una obra que se esta realizando en la carretera de la Celulosa en Motril, cuando por causas que se desconocen, los dos trabajadores recibieron un fuerte impacto de una viga.

Hasta el lugar se personó la Policía Local y Nacional así como servicios sanitarios, que tras atender a los dos hombres los tuvieron que trasladar al Hospital de Motril con un fuerte traumatismo. EFE

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