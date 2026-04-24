Bellerín: "Hemos tenido el control"

Sevilla, 24 abr (EFE).- El lateral diestro del Betis Héctor Bellerín, autor del gol del empate sobre la bocina ante el Real Madrid en La Cartuja, destacó que su equipo tuvo "el control" del partido y que "incluso no tener la victoria es injusto".

"Es un equipo buenísimo, pero nosotros hemos chutado muchas veces a puerta. El portero ha sacado todas. Satisfechos porque es un buen resultado”, dijo el zaguero en los micrófonos de DAZN.

Sobre el gol, dijo que "en estas situaciones tiene poco para pensar: no soy de pegarle fuerte, busco los palos y entre tanta pierna, entró".

Preguntado por la clasificación para la Champions, dijo que quieren "todos los objetivos al alcance: es la ambición que tenemos como equipo", afirmó. EFE