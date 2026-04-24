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1-1. Bellerín hace justicia y neutraliza el gol de Vinicius

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Sevilla, 24 abr (EFE).- Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid en un duelo en el que los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin, estelar.

Sumando saques de esquina, acumulaban los de Arbeloa llegadas en los primeros minutos a los dominios de Valles. Sin peligro, como la firmada por Mbappé. Mandaban los visitantes en el arranque ante Real Betis que no se sentía incómodo sin la pelota.

Esta apuesta no impedía que de nuevo Mbappé en el minuto 13 gozara de una clara ocasión para haber estrenado el marcador de La Cartuja, que sí inauguraba Vinicius en el 17 tras un rechace blandito de Valles después de un lejano disparo de Valverde.

Antony y sus cambios de posición permitían a los hombres de Pellegrini tener más la pelota superado el ecuador de la primera mitad. Un mayor control, pero con escasa mordiente ofensiva.

Para colmo, Marc Bartra tenía que abandonar el terreno de juego por culpa de una lesión que estaba condicionado su rendimiento. Ya con Diego Llorente en el campo, Bakambu inauguraba en el 33 el casillero de remates al arco de Lunin, cuyos paradones a Antony y Bakambu en el 43 y en el 45 invitaban al optimismo al beticismo.

El Betis comenzaba a crecer con el devenir de los acontecimientos, obligando de nuevo a Lunin a lucirse tras un remate de Cucho Hernández segundos antes de la entrada de Lo Celso. Y de la de Isco. Dos magos para rescatar al menos un punto ante un Real Madrid que comenzaba a recular. Natan, en el 74, confirmaba de cabeza que el 1-1 estaba más cerca que el 0-2.

Ya en el tramo final, los de Pellegrini buscaban la igualada pero sin quemar las naves. Sin darle espacios a los de Arbeloa. Antony, en el 84, ponía de nuevo a prueba a Lunin. Clave en el resultado de su equipo con todavía cinco minutos para el final. Cuando el 0-1 parecía inevitable, Bellerín restacaba un punto para los suyos en el 93.

Ficha técnica:

1 - Real Betis: Valles, Bellerín, Bartra (Diego Llorente, minuto 31), Natan, Ricardo, Fidalgo (Marc Roca, minuto 46), Amrabat (Isco, minuto 73), Fornals (Lo Celso, minuto 68), Antony, Abde y Bakambu (Cucho Hernández, minuto).

1 - Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen (Alaba, minuto 69), Mendy, Brahim (Manuel Ángel, minuto 82), Valverde, Thiago Pitarch (Camavinga, minuto 69), Bellingham, Mbappé (Gonzalo, minuto 82) y Vinicius.

Goles: 0-1, minuto 17: Vinicius. 1-1, minuto 93: Bellerín.

Árbitro: Soto Grado, castellano leonés. Amarillas para Amrabat (minuto 38), Huijsen (minuto 39), Trent (minuto 69),

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga, disputado en el estadio de La Cartuja de Sevilla. 54.348 espectadores en el recinto hispalense. EFE

lhg/cb/jl

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