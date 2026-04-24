El Movistar Inter golea al Osasuna con doblete del colombiano Harrison

Redacción deportes, 24 abr (EFE).-El Movistar Inter consiguió una goleada incontestable ante el CA Osasuna Magna (7-0) en Torrejón de Ardoz, en un encuentro que quedó marcado por la superioridad local y el doblete del internacional colombiano Harrison Santos y del internacional español Javi Mínguez.

El conjunto madrileño aprovechó la expulsión de Korsun con 1-0 para desatar un vendaval ofensivo. Raúl Gómez abrió el marcador y, poco después, Javi Mínguez amplió distancias en superioridad. Antes del descanso, Harrison puso el 3-0 y dejó muy tocado a un equipo navarro sin reacción.

En la reanudación, el guion no cambió y el Movistar Inter mantuvo el dominio y fue ampliando la renta con naturalidad y de nuevo Mínguez, el propio Harrison —completando su doblete— y el canterano Sego cerraron una goleada que refleja el desgaste mental de los navarros.

A pesar del severo correctivo, Osasuna Magna se mantiene fuera del descenso, mientras que los telefónicos se acercan a asegurar las eliminatorias por el título.

También sumó tres puntos el Jaén Paraíso Interior, que se impuso por 2-4 al Family Cash Alzira en un duelo vibrante. Los andaluces construyeron su ventaja en una primera mitad muy eficaz, con goles de Nando y del internacional argentino Alan Brandi. Aunque Pablo García recortó distancias, apareció Mati Rosa para obtener el 1-3 tras un robo en campo propio.

En el segundo tiempo, el tanto de Dani Zurdo (1-4) parecía sentenciar, pero el Alzira reaccionó con el 2-4 de Darrieer y llevó el partido al límite. La resistencia jiennense tuvo su momento clave en un penalti que pudo cambiarlo todo, pero Espíndola detuvo el lanzamiento de Ivi con el rostro, sosteniendo una victoria de supervivencia para los de Dani Rodríguez, que se afianzan en puestos de eliminatorias por el título. EFE

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