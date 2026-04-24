Mbappé pidió el cambio por "molestias" y fue sustituido por Gonzalo García en el minuto 81

Madrid, 24 abr (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, pidió el cambio por "molestias" en el partido de este viernes contra el Betis en el estadio de La Cartuja de Sevilla, abandonó el campo por su propio pie y fue reemplazado en el minuto 81 por Gonzalo García.

"Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona”, explicó Álvaro Arbeloa, su técnico, al término del encuentro.

El atacante hizo un gesto claro de solicitar el cambio al banquillo cuando su equipo vencía por 0-1 al conjunto verdiblanco, con un gol de Vinícius Júnior, aunque el encuentro luego terminó con empate a uno por el gol de Héctor Bellerín en los instantes finales. EFE