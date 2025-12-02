Espana agencias

La AN valoró el "acopio anormal" de armas para encarcelar al líder de una célula terrorista supremacista

El principal sospechoso está acusado de liderar una estructura vinculada a 'The Base' en España, con apoyo extranjero, arsenal táctico y entrenamiento intensivo para ejecutar ataques, según la investigación judicial y policial divulgada por Europa Press

Guardar

El magistrado Antonio Piña identificó a David Dionis como responsable de introducir en España una célula vinculada a una organización terrorista europea, atribuyéndole la asunción de efectos legales y penales por esa relación, según documentación judicial citada por Europa Press. La investigación señala que Dionis permanecía en contacto directo con el máximo dirigente internacional de ‘The Base’ y recibía respaldo económico por medio de transferencias procedentes del extranjero, así como por actividades ilícitas a nivel local. Este flujo de financiación, verificado durante las diligencias judiciales, incrementó el nivel de vigilancia de las autoridades sobre el grupo que lideraba Dionis, dada la magnitud del riesgo que representaba.

Europa Press informó que la Audiencia Nacional ordenó el 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional para David Dionis, considerado presunto cabecilla de la célula aceleracionista y supremacista de ‘The Base’ en territorio español. Entre los elementos valorados para esta decisión judicial figuró el notable incremento en la acumulación de armamento por parte del grupo. Asimismo, el juez tomó en cuenta el aumento en la captación de nuevos integrantes y la fortaleza del peligro de fuga y reincidencia en delitos de terrorismo. Las acusaciones contra Dionis comprenden la presunta pertenencia a organización terrorista, así como la realización de actividades de captación, adoctrinamiento y entrenamiento orientadas a fines terroristas.

El medio Europa Press detalló que las labores dirigidas por Dionis incluyeron la difusión de ideas supremacistas, la puesta en práctica de programas de adoctrinamiento de adeptos y el desarrollo de entrenamientos relacionados con el uso de armas PCP (aire comprimido), técnicas de combate con armas blancas y actividades de supervivencia en contextos extremos. El auto judicial describe cómo Dionis, además de organizar y promover prácticas de manipulación de armamento, trasladó su conocimiento operativo a otros miembros de la célula. Según el informe, Dionis facilitó a terceros el acceso a entrenamiento táctico y adiestramiento con diversas armas y artefactos lesivos, lo que justificó un seguimiento sostenido por parte de los servicios de información.

La investigación instruida por la Audiencia Nacional identificó que el acopio de armas no se limitaba a la mera posesión sino que parte del arsenal —que incluía armamento de fuego, armas blancas, indumentaria y equipo paramilitar, así como material médico de combate— salía asiduamente a espacios públicos, según consignó Europa Press. Esta circunstancia, combinada con la radicalización observada en los integrantes del grupo, incrementó la preocupación de las autoridades respecto al impacto potencial de sus acciones. El registro de antecedentes señala que la célula habría protagonizado distintos episodios de violencia premeditada, incluido un ataque ejecutado en Madrid motivado por represalias. Para ese episodio, la investigación señala que Dionis y otros dos miembros de la estructura se desplazaron en su propio vehículo para hallar y agredir a una víctima específica, acreditando la existencia de planificación y participación directa en la agresión.

En cuanto al financiamiento del grupo, Europa Press publicó que el juez halló pruebas de apoyo económico canalizado desde la estructura internacional de ‘The Base’ y de ingresos complementarios generados mediante tráfico de pequeñas cantidades de marihuana y cocaína. Estas fuentes de recursos sostenían la operatividad de la célula en España y facilitaban la continuidad de acciones ligadas a la ideología y los fines señalados de la organización. El auto judicial describe a la célula como parte de la red aceleracionista y supremacista blanca de ‘The Base’, una agrupación establecida en 2018 con el objetivo de conformar unidades paramilitares generadoras de violencia inspirada en un planteamiento de conflicto racial. Las autoridades consultadas por Europa Press apuntaron que la meta de esta organización consiste en la imposición de la supremacía blanca a través de la violencia y el uso sistemático del terror.

La desarticulación policial, reportó Europa Press, se produjo en Castellón tras la identificación formal de la primera célula terrorista supremacista en España con intenciones declaradas de perpetrar atentados conforme al ideario de ‘The Base’. La operación, coordinada por el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, incluyó la detención de tres individuos de 24, 22 y 48 años. Los agentes incautaron un total de nueve armas —de las cuales dos eran de fuego—, una variedad considerable de munición y más de veinte armas blancas, junto con material paramilitar y símbolos asociados al movimiento neonazi.

Según la nota de prensa de la Policía Nacional y Europa Press, la investigación se activó a comienzos de 2025 tras detectar la radicalización extrema de un individuo sometido a vigilancia especializada por las unidades antiterroristas. El seguimiento permitió establecer la composición del grupo, liderado por Dionis y formado por dos miembros adicionales, identificando su estilo de vida perfectamente alineado con las directrices y actividades de la organización. Las fuerzas policiales recogieron evidencias de la realización de múltiples ejercicios de entrenamiento táctico con armas y equipo paramilitar, así como de la capacidad operativa para preparar ataques. La célula manifestó abiertamente su objetivo de llevar a cabo ataques selectivos orientados a la desestabilización institucional, de acuerdo con el perfil aceleracionista divulgado en abierto durante la investigación.

Europa Press indicó que el aceleracionismo es la corriente ideológica que promueve el escalamiento deliberado de la violencia con la expectativa de desencadenar una respuesta social y política de amplio alcance. Tanto autoridades policiales como judiciales insistieron a lo largo de la investigación en los riesgos asociados a la operatividad del grupo detenido, subrayando la financiación extranjera, el uso efectivo de las armas y la coordinación transnacional. Los datos recabados destacaron también los antecedentes violentos del principal imputado, que ya figuraba en los registros policiales relacionados con procesos avanzados de radicalización.

El análisis judicial reflejado por Europa Press describe la conducta de Dionis como reiterada en acciones de adoctrinamiento, entrenamiento armado y empleo activo de arsenal para la realización concreta de actos violentos. El seguimiento de su caso identificó un patrón de liderazgo continuado, con un acceso regular a recursos ilícitos y un margen alto de peligrosidad debido a la reiteración de actividades radicales. El auto de la Audiencia Nacional concluyó que la investigación continúa abierta con la finalidad de precisar el alcance de las actividades ejecutadas por la célula, sus esquemas de financiación y las conexiones operativas mantenidas con redes internacionales dedicadas al terrorismo supremacista.

Temas Relacionados

Terrorismo supremacistaThe BaseDavid DionisAudiencia NacionalMadridCastellónCélula terroristaSupremacismo blancoPolicía NacionalEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ramiro Fernández Bachiller, nuevo embajador en Argelia en relevo de Fernando Morán tras siete años

El Ejecutivo refuerza su estrategia diplomática en el Magreb con la designación de un veterano diplomático que releva al anterior representante en un contexto de acercamiento y diálogo intenso tras la crisis entre Madrid y Argel

Ramiro Fernández Bachiller, nuevo embajador

AMP-La ley de multirreincidencia de Junts avanza en el Congreso con acuerdos con PSOE y PP y el 'no' de Bildu y Podemos

AMP-La ley de multirreincidencia de

Urtasun, sobre la cumbre bilateral España-Marruecos: Es conocida por todos la posición de Sumar de apoyo al Sáhara

Urtasun, sobre la cumbre bilateral

Anticorrupción avanza al juez de la AN que un móvil del hermano de Koldo tiene "información relevante"

Anticorrupción avanza al juez de

Podemos afea a Mónica García que sostenga la ley que permite privatizaciones y Sanidad replica que dan "bochorno"

Podemos afea a Mónica García
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE insiste en el

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Una interina gana a la Xunta: el TSXG obliga a pagarle el salario que le correspondía por hacer funciones de una categoría laboral superior a la que estaba contratada

La nueva hoja de ruta de Bruselas para mejorar el empleo en la UE: más derechos, salarios dignos y mayor protección laboral

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga