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El calor, otro rival para Corea del Sur antes de chochar con Chequia, México y Sudáfrica

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Guadalajara (México), 6 jun (EFE).- El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, afirmó este sábado que el calor de Guadalajara, sede del debut en el Mundial, este jueves, será un desafío adicional para sus jugadores.

"El clima de Salt Lake es distinto al de aquí. Necesitamos un periodo de adaptación", dijo el entrenador, al comparar el clima de Guadalajara con el de la ciudad estadounidense donde el equipo se entrenó.

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Myung-bo explicó que en los cinco días que faltan al debut en el Mundial contra República Checa será prioritario elevar el nivel del equipo, vigésimo quinto de la clasificación de la FIFA.

La selección de Corea del Sur goleó por 5-0 a la de Trinidad y Tobago, el 30 de mayo; y venció por 1-0 a la de El Salvador, hace tres días, en los últimos partidos de preparación del equipo.

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"Al jugar los dos amistosos, identificamos nuestros puntos fuertes y débiles. El objetivo en el tiempo que nos queda es elevar nuestro nivel", dijo.

Los Guerreros Taeguk llegaron el viernes a Guadalajara procedentes de Salt Lake City, y este sábado cumplieron una práctica ligera.

"Nos hemos preparado bien en Salt Lake. Los muchachos han mostrado buena actitud, han trabajado bien y estamos preparados. Aún faltan afina algunos detalles", explicó.

El delantero Heung-Min Son, de Los Angeles de la MLS, fue el más aclamado por los aficionados que apoyaron al equipo asiático con banderas coreanas, camisetas y álbumes del Mundial.

Corea del Sur tiene como principales referentes al defensor del Bayern de Múnich Kim Min-Jae y al centrocampista del PSG Kang In Lee.

Después de enfrentar el jueves a los checos, la selección surcoreana se medirá con México, el 18 de junio en Guadalajara, y cerrará contra Sudáfrica el día 24 en Monterrey.EFE

(foto)

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