El Gobierno invierte más de 26 millones en vehículos pesados todoterreno para el sistema antiaéreo 'Nasams'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un contrato por un valor de más de 26 millones de euros para adquirir vehículos pesados todoterreno destinados al programa de modernización del Sistema de Defensa Antiaéreo 'Nasams' del Ejército de Tierra.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa, la finalidad del acuerdo es "proporcionar la movilidad táctica necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas y la adquisición de una batería adicional para el Ejército del Aire y del Espacio".

El 'Nasams' es un sistema de misiles antiaéreos de altas prestaciones, de cota media-baja y proyectable. El valor estimado del contrato asciende a 26.665.776 euros y tendrá una duración desde la formalización hasta el 30 de noviembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

En el marco del citado programa, Defensa también comprará a Urovesa vehículos pesados todoterreno por un importe de 11,27 millones de euros, tal y como figuró el pasado 24 de noviembre en el portal de contratación del Estado.

26 MILLONES EN SISTEMA AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

Por otra parte, se ha autorizado la modificación del contrato con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) para la obtención de nuevos bancos automáticos de prueba de propósito general basados en el Sistema Automático de Mantenimiento estándar (SAMe) y de la migración de varios programas de test (TPS); por un valor estimado de 26 millones de euros.

"Debido a la vida útil prevista del avión F-18 (C-15) algunos subsistemas van a requerir de un mantenimiento adicional con el que inicialmente no se contaba, lo que hace necesario la adquisición de bancos y TPS adicionales para mantener las capacidades actuales de mantenimiento y operatividad de los sistemas dedicados al soporte de las citadas aeronaves", ha explicado el departamento que dirige la ministra Margarita Robles.

Por último, el Consejo ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de cubiertas para vehículos de dotación en el Ejército de Tierra, que asciende a 12.396.694,20 euros y que tendrá una duración de dos años desde la formalización, con posibilidad de prórroga de un año.

Defensa ha precisado que estos materiales "son críticos para la función logística de movimiento y transporte, del que dependen todas las unidades del Ejército, en todos los escenarios del teatro de operaciones en los que desarrollan sus cometidos", alegando así que su adquisición "es imprescindible para mantener la capacidad operativa de las unidades del Ejército de Tierra y garantizar la respuesta a los requerimientos de la Defensa y Seguridad Nacional".

