Siete de cada 10 ciudadanos cree que la crispación política ha crecido en el último año, según el CEMOP

El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU) ha elaborado la V Encuesta Nacional de Polarización Política, de la que se desprende que siete de cada diez españoles cree que el nivel de enfrentamiento en el país es mayor ahora que hace un año.

Esta edición del CEMOP ofrece un análisis de los hábitos informativos de los ciudadanos con una muestra de 1.110 casos a través de entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 de mayo y el 17 de junio de 2025, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

Los ciudadanos de extrema derecha son los que en mayor proporción sostienen que en España está aumentando la crispación. Con todo, los niveles agregados de polarización afectiva descienden ligeramente respecto a los registrados en 2024, situándose en un 4,94 (frente al 5,20 del año pasado).

Esta caída se explica, según los investigadores del CEMOP, por un debilitamiento de la simpatía de los votantes hacia sus propios partidos y no por una reducción del rechazo hacia los adversarios, lo que representa un patrón propio de un año no electoral en el que las adhesiones partidistas suelen relajarse, aunque los antagonismos permanezcan cristalizados.

SENTIMIENTOS HACIA PARTIDOS Y LÍDERES

El examen de la evolución de los sentimientos hacia los principales partidos estatales evidencia un deterioro general de la simpatía partidista. El partido que más retrocede es el PP, que pasa en 2024 del 26,7% de entrevistados en posiciones de fuerte adhesión al 18,1%, una caída de 8,6 puntos.

Le sigue Sumar, que desciende del 21,9% al 16,5%, y el PSOE, que baja del 28% al 23,6%, mientras que Vox registra el retroceso más moderado, al pasar del 18,8% al 16,9%.

Por otro lado, se muestra un aumento significativo del rechazo hacia el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, desde el 48,9% en 2024 hasta el 55,8% en la actualidad. El porcentaje de entrevistados que rechaza a Pedro Sánchez también ha ascendido del 50,8% al 54,2%.

El líder que concita mayores niveles de antipatía vuelve a ser, por quinto año consecutivo, Santiago Abascal: el 67,9% de los encuestados le otorga una puntuación de 0-3 en el termómetro de sentimientos utilizado por el CEMOP (3,6 puntos más que en 2024).

CRISIS DE CREDIBILIDAD

En una escala de acuerdo de 0 a 10 (donde 0 es 'nada de acuerdo' y 10 'totalmente de acuerdo'), la frase "los medios de comunicación son una fuente confiable de información en España" obtiene un 4,1 de media, es decir, un acuerdo "más bien bajo".

En cambio, la idea de que "los medios buscan influir en la opinión pública para promover un punto de vista determinado" alcanza un 8,3, lo que indica un acuerdo muy alto. Así, los medios aparecen como agentes que tratan de orientar la opinión más que reflejar la realidad de forma imparcial, según los investigadores.

Ante este clima de desconfianza, casi seis de cada diez personas (58,4%) reaccionan con más vigilancia: un 37,1% dice que contrasta las noticias con otros medios y un 21,3% afirma que revisa por su cuenta los datos que recibe.

Al mismo tiempo, la mayoría percibe un uso partidista de la información entre los grupos rivales: el 82% considera que la manipulación en los medios 'no afines' es elevada.

Quienes menos creen que los medios de comunicación representan una fuente confiable de información son los ciudadanos situados en la extrema derecha.

Esta desconfianza puede empujar a una parte de estos ciudadanos a buscar otras fuentes de información fuera de los espacios convencionales, a menudo a través de canales digitales y redes sociales "sin filtros profesionales ni garantías de verificación, donde la desinformación y los mensajes polarizantes encuentran un terreno fértil", según apuntan los investigadores.

LOS LECTORES ELIGEN PERIÓDICOS QUE PIENSAN CASI COMO ELLOS

Cuando se compara la ideología de cada persona con la que atribuye a su periódico de referencia, la distancia media es pequeña: 1,7 puntos en una escala de 0 a 10.

Uno de cada cuatro lectores encajan exactamente con la posición política que asignan a su diario principal y tres de cada cuatro están a menos de tres puntos de distancia, lo que revela un alineamiento ideológico claro entre individuos y medios.

Estos datos apuntan a tendencias generalizadas de exposición selectiva y segregación informativa: la mayoría de los ciudadanos consume contenidos marcados por líneas editoriales que reproducen sus ideas preconcebidas, de manera que no buscan información objetiva, sino un refuerzo de sus creencias.

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO

El 35% de la población consume información política en prensa (formato digital o impreso) todos los días. Son los ciudadanos que se ubican en la extrema derecha los que menos acostumbran a hacerlo (solo un 25,3% lee estos medios a diario, frente a un 41,7% de los ubicados en el extremo opuesto).

Asimismo, la encuesta constata que para llegar a los contenidos de los periódicos se usan una gran variedad de canales. Solo uno de cada cuatro accede directamente a la web del medio y apenas un 5% dice leer solo prensa en papel.

Por el contrario, casi cuatro de cada diez personas llegan a las noticias pasando primero por Google u otros buscadores, y dos de cada diez lo hacen ya desde las redes sociales. En consecuencia, la importancia de los algoritmos en la selección y el consumo de contenidos informativos es "cada vez más evidente".

Finalmente, en un contexto de aceleración de la vida social, la ciudadanía prefiere informarse a través de noticias breves (66,5%) y el repaso de titulares (63,3%).

Otros contenidos como editoriales (37,6%), artículos de opinión (29,4%), entrevistas (24,1%) o reportajes en profundidad (22,5%) son menos demandados, lo que dibuja, según los investigadores, "una dieta informativa sin espacio para el análisis pausado".