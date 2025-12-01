Espana agencias

Sánchez defiende la "labor fundamental" de los sindicatos para aprobar la Constitución de 1978

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el "reconocimiento explícito" de los sindicatos y los agentes sociales en la Constitución de 1978 y ha reclamado la "labor fundamental" que estos desempeñaron para aprobar la Carta Magna mediante "la movilización de millones y millones" de ciudadanos.

Así se ha expresado este lunes el jefe del Ejecutivo en el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito' que se ha llevado a cabo en el Auditorio Nacional de Madrid.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha señalado que la Carta Magna de 1978 se diferencia de las de "otros países con mayor tradición democrática" por "el reconocimiento explícito que se hace a los sindicatos y también lógicamente a la patronal" por su "compromiso con la democracia".

También ha reconocido el papel de los sindicatos y de los agentes sociales en la construcción del "estado de las autonomías" y de "un estado de los ayuntamientos y de los municipios", que puso fin "a las reglas del centralismo que para nada tenían que corresponder con la diversidad territorial" de España.

En su intervención, Sánchez ha recordado al exministro de Trabajo durante la Segunda República, Anastasio de Gracia, y al sindicalista Manuel Fernández López 'Lito'. "Hicieron del progreso su ideal. Sus valores son patrimonio de todos, incluso de aquellos que reniegan de esos valores", ha asegurado.

Además, Sánchez ha avisado que hoy "vivimos un momento en el que los mercaderes del miedo fomentan el egoísmo, la desconfianza y el autoritarismo", si bien "España sigue avanzando desde la igualdad, apostando por Europa, protegiendo a quienes más lo necesitan y transformando nuestra economía en todos los ámbitos".

"El sindicalismo y la UGT en particular son clave para que todos estos valores y estos logros lleguen a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha añadido.

"QUE APRENDAN DE ASTURIAS"

Durante su discurso, Sánchez ha elogiado la gestión del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, cuya comunidad autónoma ha recibido un acto de reconocimiento en el marco de los Premios Anastasio de Gracia 2025. "Asturias fue una reserva de dignidad cuando más falta hacía: en los años en que este país luchó contra la dictadura por sus libertades", ha recordado.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que Asturias es la comunidad autónoma que "más cuida de su universidad pública con 10.000 euros de inversión de gasto por estudiante". "Por cierto, más que el doble de lo que gasta, no voy a decir quién", ha ironizado Sánchez en referencia a los que destina el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso.

"Asturias es la comunidad autónoma que más invierte en servicios sociales y la que más ha incrementado la inversión en sanidad pública. Esta apuesta por la política útil está dando sus resultados, con una reducción de más de seis puntos en los indicadores de desigualdad entre el año 2018 y el año 2023. Hay comunidades autónomas que recortan, otras que fortalecen el estado del bienestar. El mensaje es claro: que aprendan de Asturias", ha zanjado Sánchez.

