El delegado del Gobierno en Madrid condena la "violencia" en la manifestación frente a Ferraz

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este lunes la "violencia" registrada en la calle Ferraz durante la manifestación contra el Gobierno el domingo en las calles de la capital, y ha responsabilizado directamente de los altercados a "las ultraderechas de Madrid".

"Quiero condenar la violencia que vimos en la calle Ferraz. Nuevamente la ultraderecha, las ultraderechas de Madrid en definitiva, se volvieron a expresar en la calle Ferraz con violencia", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa, donde ha incidido en que esta marcha no estaba comunicada.

El delegado ha aprovechado también la ocasión para trasladar su solidaridad con la periodista de 'TVE' que durante una conexión en directo fue increpada e insultada por manifestantes. Preguntado por el dispositivo de seguridad para este evento, Martín ha defendido que había un despliegue "muy importante".

Martín ha incidido en que España es un país con libertad de expresión y manifestación, y que a la Delegación del Gobierno le compete "velar porque así sea", si bien ha asegurado que no se va permitir "ninguna expresión violenta". "Nuestra máxima repulsa a cualquier expresión violenta que pueda haber en las calles de Madrid", ha rechazado.

Alrededor de 400 personas acudieron el domingo a la llamada del movimiento juvenil Revuelta para protestar contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez frente a la sede del PSOE en la capital bajo el lema 'Todos contra una organización criminal'.

Los asistentes profirieron insultos al presidente del Gobierno, su mujer y contra el PSOE, además de increpar a la prensa o a la Policía. La concentración se organizó a través de redes sociales y culminó con al menos un detenido.

