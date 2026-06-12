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Colapinto: Uno de los viernes más difíciles del año, esperamos mejorar en el tercer libre

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el decimoquinto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que éste fue "uno de los viernes más difíciles en lo que va de temporada" y que espera que mejoren "en el tercer (y último) ensayo", previo a la calificación.

"Hoy no ha sido un día bueno en pista, posiblemente haya sido uno de los viernes más difíciles en lo que va de temporada", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, después de lograr su mejor resultado en la categoría reina hace tres semanas en Canadá, donde acabó sexto, no entró en los puntos en Mónaco, el pasado domingo.

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"El coche era complicado de pilotar, con poco agarre y patinando mucho. Hace mucho calor, es muy diferente a la última vez que estuvimos aquí para el 'shakedown', en enero", explicó el argentino de Alpine, a cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, tras las alegaciones presentadas por su equipo, la FIA le revocó las dos penalizaciones de cinco segundos que le sacaron del podio en Montecarlo, por lo que recuperó el tercer puesto.

"Ojalá podamos experimentar algunas mejoras mañanas en el tercer libre, antes de otra sesión de calificación importante", apuntó.

"Mis felicitaciones a Pierre (Gasly) y al equipo por haber recuperado el resultado de Mónaco, y haber logrado un podio. Sé que el equipo trabajo duro para conseguirlo y esos puntos son una gran cantidad para la escudería", añadió Colapinto este viernes en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal. EFE

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