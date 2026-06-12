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La reina Letizia pasea por la Feria del Libro de Madrid

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Madrid, 12 jun (EFE).- La reina Letizia ha acudido este viernes a la Feria del Libro de Madrid, donde ha paseado durante una hora aproximadamente entre las distintas casetas.

Gran aficionada a la lectura, la reina inauguró el pasado 29 de mayo la 85 Feria del Libro de Madrid, una edición dedicada al humor en la literatura que concluye el próximo domingo en el Parque del Retiro de Madrid, que este viernes por la tarde doña Letizia ha recorrido, ahora en una visita privada.

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En este paseo, la reina ha saludado al escritor Eduardo Mendoza, que estaba firmando ejemplares de su libro 'La intriga del funeral inconveniente'.

"¿Qué tal está yendo?", ha preguntado la reina al escritor cuando ha llegado pasadas las 19:30 horas a la caseta de la librería La Central, según ha podido comprobar EFE.

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La reina ha permanecido unos pocos minutos con el escritor, que este viernes ha comenzado los tres días de firmas de ejemplares de este nuevo título -publicado por Seix Barral el pasado mes de abril- con el que vuelve a la novela de intriga, con un nuevo caso en Barcelona del detective sin nombre, un personaje habitual de sus historias. EFE

(Foto)

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