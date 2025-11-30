Espana agencias

Irene Montero y Maíllo encabezan este domingo la manifestación en Sevilla de la izquierda sobre el 4D como Día Nacional

Guardar

La Plataforma 4D organiza este domingo en Sevilla una manifestación con motivo del 'Día Nacional de Andalucía', en referencia al 4 de diciembre, en el que se recuerdan las manifestaciones que por la autonomía andaluza se celebraron aquel día de 1977, en la etapa de la transición española a la democracia. La marcha cuenta con el lema 'Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz'.

Es un acto respaldado por formaciones de izquierda como Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

La representación política en el acto se ha incrementado en las últimas horas con el anuncio de la presencia de la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, quien se sumará así a un evento que ya contaba con la asistencia del coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026, Antonio Maíllo.

Otros representantes políticos que acudirán al acto serán el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en las elecciones autonómicas previstas en 2026.

La manifestación partirá desde la Plaza del Altozano a las 12,00 horas en dirección al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, espacio ante el que concluirá, según se recoge en el cartel que anuncia esta movilización, consultado por Europa Press.

Oficialmente, el 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que instituyó el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) en la presente legislatura, y que contará con un acto institucional organizado por la Junta en el que la periodista almeriense y presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Koldo llega preso a la AN para ser interrogado sobre las mascarillas de Canarias tras pasar su primera noche en prisión

Tras su detención y traslado a Madrid, el exasesor comparece ante la justicia por supuestos delitos relacionados con contratos de material sanitario durante la crisis, mientras la investigación revela pagos y una red de influencias que salpican a varios altos cargos

Koldo llega preso a la

El Congreso prepara su celebración del Día de la Constitución con el 'plante' habitual de los socios de Sánchez

El Congreso prepara su celebración

Peinado escucha hoy a testigos propuestos por Begoña Gómez para defender que actuó por indicaciones de la UCM

La sala recibe nuevas declaraciones para esclarecer si la esposa del jefe del Ejecutivo actuó siguiendo pautas institucionales, en un proceso clave para determinar posibles responsabilidades legales asociadas a la gestión y los procedimientos internos de la universidad

Peinado escucha hoy a testigos

La AN espera hoy a Koldo para interrogarle por las mascarillas de Canarias tras su primera noche en prisión

El exasesor ministerial permanece bajo custodia y afronta hoy un interrogatorio clave por una presunta red de contratos amañados durante la crisis sanitaria, tras las acusaciones de sobornos y tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional

La AN espera hoy a

Morant exige que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre Koldo y Ábalos, que "creía que iba a ser impune toda la vida"

La titular de Ciencia afirmó que el encarcelamiento de ex altos cargos representa un precedente grave para la vida política, insistiendo en que la actuación judicial garantiza transparencia y reclamando respuestas contundentes ante eventuales irregularidades en materia de contratación pública

Morant exige que "todo el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

Cuenta atrás para el euro digital: Europa acelera el proyecto y fija el horizonte de emisión en 2029

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions