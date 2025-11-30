Irene Montero y Maíllo encabezan este domingo la manifestación en Sevilla de la izquierda sobre el 4D como Día Nacional

La Plataforma 4D organiza este domingo en Sevilla una manifestación con motivo del 'Día Nacional de Andalucía', en referencia al 4 de diciembre, en el que se recuerdan las manifestaciones que por la autonomía andaluza se celebraron aquel día de 1977, en la etapa de la transición española a la democracia. La marcha cuenta con el lema 'Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz'.

Es un acto respaldado por formaciones de izquierda como Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

La representación política en el acto se ha incrementado en las últimas horas con el anuncio de la presencia de la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, quien se sumará así a un evento que ya contaba con la asistencia del coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026, Antonio Maíllo.

Otros representantes políticos que acudirán al acto serán el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en las elecciones autonómicas previstas en 2026.

La manifestación partirá desde la Plaza del Altozano a las 12,00 horas en dirección al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, espacio ante el que concluirá, según se recoge en el cartel que anuncia esta movilización, consultado por Europa Press.

Oficialmente, el 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que instituyó el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) en la presente legislatura, y que contará con un acto institucional organizado por la Junta en el que la periodista almeriense y presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera.