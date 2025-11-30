Espana agencias

Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox, apoya la protesta del PP contra Sánchez en Madrid para pedir elecciones

El exportavoz parlamentario de Vox en el Congreso y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, ha apoyado este domingo la protesta del PP en el Templo de Debod de Madrid contra la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez y para pedir elecciones generales ya.

"Todas las manifestaciones contra este Gobierno las voy a apoyar", ha declarado Espinosa de los Monteros a Europa Press, para añadir que tiene previsto acercarse también a la protesta que ha convocado 'Revuelta', organización juvenil de Vox, junto a la sede del PSOE de Ferraz contra la "organización criminal" que, a su juicio, es ese partido.

Los asistentes a la concentración del PP --bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'-- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.

La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

ESPINOSA ACUDE CON EL EXDIPUTADO DE VOX SÁNCHEZ DEL REAL

Espinosa de los Monteros, que ha acudido acompañado por el exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real, se ha situado en medio de la multitud que se ha acercado al Templo de Debod con banderas de España y no junto al escenario.

Espinosa de los Monteros, que abandonó Vox en agosto de 2023, lleva inmerso en el 'think tank' Atenea que lanzó hace unos meses. A finales de octubre presentó en Barcelona el informe 'La recuperación del Estado de Derecho', con un análisis de los pasos del Gobierno de Pedro Sánchez en sus siete años en Moncloa y posibles medidas para mejorar la democracia.

A la movilización del PP han asistido también el expresidente del PP en Cataluña y exfundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, el escritor y filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, así como varias asociaciones de la sociedad civil.

