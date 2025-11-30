El PP dice que 80.000 personas secundan su protesta contra Sánchez mientras que Delegación del Gobierno calcula 40.000

La presencia de miembros históricos del Partido Popular, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de personalidades del ámbito cultural como el filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, otorgó relevancia a la protesta celebrada en la explanada del Templo de Debod, donde la convocatoria y el conteo de asistentes generaron nuevas diferencias entre las versiones del PP y las cifras oficiales. Según detalló el medio fuente, el Partido Popular situó la participación en aproximadamente 80.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó el dato oficial a 40.000, reavivando el debate sobre la magnitud real de la movilización contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma de noticias original, la protesta se organizó en torno a consignas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez y tuvo lugar después de solo 48 horas de convocatoria pública. Las reivindicaciones se centralizaron en denuncias sobre presunta "corrupción" atribuida al Ejecutivo y en la exigencia de adelanto electoral, bajo el lema “Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”. Durante la concentración, la explanada se llenó de banderas nacionales y pancartas con mensajes como “Dimisión ya”, “Separación de poderes” e “Independencia judicial”. Imágenes del presidente del Gobierno complementaron las demandas visuales del acto.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió a los asistentes para agradecerles la alta participación lograda, a pesar de las condiciones climáticas adversas, marcadas por temperaturas inferiores a los 10℃ y lluvias presentes durante la mañana. Feijóo, según consignó el medio fuente, puso en valor el corto margen de tiempo con el que se organizó la convocatoria, y afirmó: “Convocar una macromanifestación con 48 horas en el mes de diciembre sólo lo puede hacer el Partido Popular de España”. El dirigente celebró la amplia acogida y apuntó como logro la capacidad logística de movilizar a miles de personas en pleno invierno.

Esta concentración representa la séptima manifestación promovida por el Partido Popular en Madrid bajo la presidencia de Feijóo, según chronicó el medio fuente. Ejemplos anteriores incluyen protestas contra la ley de amnistía, como la realizada el 26 de mayo en la Puerta de Alcalá y la del 28 de enero de 2024 por las "cesiones" del Gobierno a los independentistas, además de movilizaciones de apoyo a plataformas civiles como la convocada el 18 de noviembre de 2023 por más de cien organizaciones. El acto estuvo marcado por la ausencia de representantes de Vox, formación que en convocatorias previas sí había participado; la de Debod y la de junio en la Plaza de España suponen las dos últimas ocasiones en que Vox no envió delegación.

Respecto a la composición social de la protesta, el Partido Popular puso énfasis en la variedad de público, señalando la presencia de familias y participantes de diferentes edades. Según consignó el medio original, el flujo de personas continuó tras el inicio del acto y predominó la exhibición de banderas nacionales, sin protagonismo de símbolos partidarios. La selección musical durante la jornada recayó en Carlos Moreno, Dj Pulpo, quien optó por melodías como la banda sonora de “El Padrino” y relató ante el público que "es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", según citó la misma plataforma de noticias.

La comparación con anteriores convocatorias en el Templo de Debod también formó parte del análisis realizado por el medio fuente. Hace dos años, el PP había estimado la asistencia en unas 15.000 personas, frente a las 8.000 calculadas oficialmente por la Delegación del Gobierno. Estas cifras resultan sustancialmente inferiores a las afirmadas por el PP para la concentración del 8 de junio en la Plaza de España, en la que se habló de más de 100.000 participantes. Este contexto numérico refuerza la tendencia a la discrepancia en la evaluación de la magnitud de estas manifestaciones, fenómeno que se ha repetido en diversos episodios bajo la dirección de Feijóo.

El medio subrayó que, además de la plana mayor del PP y exmandatarios, acudieron casi todos los presidentes autonómicos populares, entre ellos Isabel Díaz Ayuso como anfitriona local, Alfonso Rueda de Galicia, Fernando López Miras de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León y María José Sáenz de Buruaga de Cantabria, así como líderes regionales verdes en Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña. También participaron figuras políticas ajenas al Partido Popular, como el exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros y el exlíder catalán Vidal Quadras, conforme documentó el medio original.

El Partido Popular evaluó de forma positiva la reacción de sus simpatizantes y defendió la cifra de asistencia propia, interpretando la concentración como un éxito organizativo logrado pese a la previsión meteorológica y al margen de tiempo limitado. Entretanto, la Delegación del Gobierno expuso una estimación numérica notablemente inferior y mantuvo la divergencia sobre la capacidad de convocatoria del partido opositor, lo que volvió a situar el debate sobre la veracidad de los datos de participación en el centro del análisis político tras la movilización de Madrid, según reflejó el medio fuente.