Unas 800 personas según el Ayuntamiento se manifiestan en Barcelona por el embargo de armas a Israel

800 personas se han manifestado en Barcelona este sábado, según el Ayuntamiento, para pedir el emargo de armas a Israel y acabar con las relaciones diplomáticas con este país, convocadas por la Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, entre otras entidades.

La manifestación ha empezado a mediodía en el parque de Joan Miró y los manifestantes han finalizado la marcha ante la sede de la Comisión Europea, en el cruce entre el Passeig de Gràcia y la calle de provença.

Los manifestantes han portado pancartas con los lemas 'Embargament d'armes integral i fi a les relacions amb Israel' y 'Des del riu fins al mar Palestina vencerà'.