El Juan Sebastián Elcano, "embajada flotante" de España, prepara su centenario: 200 actos y una vuelta al mundo

El buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano cumple en 2027 cien años de servicio convertido en un símbolo de prestigio, de excelencia y proyección internacional y desempeñándose como "la embajada flotante" de España. Para conmemorarlo, la Armada ha previsto hasta 200 actos e iniciativas que incluyen una vuelta al mundo, la inauguración de una estatua de cuatro metros en Cádiz y un documental.

Elcano, botado en marzo de 1927 y entregado a la Armada en febrero de 1928, es el barco más conocido de la Armada y probablemente el más representativo de la comunidad marítima española.

También es el buque escuela más antiguo del mundo en servicio continuado y a lo largo de sus cien años de historia ha mantenido una misma misión: formar a los futuros oficiales de la Armada y actuar como embajador de España en los cinco continentes, siendo un importante elemento de la diplomacia de la defensa y de la acción exterior del Estado.

En él han navegado más de 20.300 marinos, incluidos tres reyes --Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI-- y la heredera al trono, Leonor; es el barco que más días de mar acumula, un total de 15.795, que equivalen a 43 años consecutivos en la mar y tiene en su haber más de 1.900.000 millas navegadas. Además, ha llevado a cabo 97 cruceros de instrucción, once vueltas al mundo y ha visitado más de 200 puertos.

UN ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO

El secretario de la Comisión Centenario Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, el capitán de navío Diego Carriazo, resalta la importancia de la efeméride, tanto que quieren declararla como acontecimiento de excepcional interés público del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.

En un encuentro dirigido a entidades colaboradoras y patrocinadores, el capitán de navío Carriazo expone que la comisión organizadora de los actos para conmemorar el centenario, que está presidida por Felipe VI, quieren organizar más de 200 eventos entre 2027 y 2028, y destaca la intención de llevar a cabo dos cruceros: uno junto a naciones hispanoamericanas y una vuelta al mundo.

Carriazo detalla que el crucero hispanoamericano se iniciará en enero de 2027. La idea es juntarse con las marinas hermanas de varios países latinoamericanos, que cada cuatro años reúnen a sus buques escuela para navegar de forma coordinada. En esta ocasión, serán diez marinas las que se sumen a Elcano, bajo la coordinación de la Marina de Perú.

La comisión organizadora del centenario de Elcano maneja fechas entre enero y junio: el buque saldría de Cádiz en enero de 2027 y cruzaría el Atlántico con la idea de estar el 5 de marzo, fecha de su botadura, en Lima (Perú). Los diez buques escuela participantes en la regata volverían a cruzar el Atlántico de camino a España y terminarían aquí la travesía, pasando por A Coruña, Lisboa y Cádiz.

En este punto se producirá otro de los hitos en la celebración del centésimo aniversario del Juan Sebastián Elcano: la inauguración de una estatua de cuatro metros que representa el primer mascarón de proa (una figura decorativa) del buque en bronce. El Ayuntamiento de Cádiz ha aceptado colocarla cerca del muelle donde Elcano suele atracar.

UNA VUELTA AL MUNDO PARA LLEVAR ESPAÑA A CADA RINCÓN

A continuación, Elcano dará la vuelta al mundo. La comisión organizadora cuenta con un tiempo para que la dotación del buque descanse y para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento logístico, pero calcula que para septiembre de 2027 podrá volver a salir a la mar.

El itinerario previsto, aún por cerrar, quiere asemejarse lo máximo posible a la vuelta al mundo que Elcano dio hace cien años. Así, la Armada sí puede confirmar que irá de Cádiz a Málaga, como hizo Alfonso XIII en su momento, y, a partir de ahí, intentarán reproducir en la medida de lo posible la primera travesía.

"Pero teniendo en cuenta la herencia española", puntualiza el capitán de navío Carriazo. El secretario de la comisión de Elcano desliza la posibilidad de que el buque viaje con una suerte de "feria" con representación de empresas españolas de diversas autonomías y de sectores como la gastronomía, la cultura o la artesanía. "Cualquier que pueda estar interesado en mostrar la parte de España que le toque", explica, y avanza que ya trabajan con ICEX y Turespaña para hacerlo posible.

La idea es que Elcano vuelva a Cádiz a principios de junio de 2028 para participar en el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) de ese año, aunque la ubicación de esta festividad, que cambia cada año, no está decidida aún.

EXPOSICIONES Y MONEDA CONMEMORATIVA

El capitán de navío Carriazo enumera otras actividades previstas para conmemorar el centenario de Elcano: se ha iniciado el rodaje de un documental que quiere contar la historia marítima de España a través del buque escuela; una exposición inmersiva en el Museo Naval para marzo de 2027, que podría girar por España; otra exposición exterior que reproduzca la estructura del barco en 19 ciudades españolas; y libros, conferencias, seminarios y la edición de una moneda conmemorativa, sellos y cupones de lotería.

El presidente de la Comisión Centenario Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, almirante Gonzalo Sanz Alisedo, explica que los actos conmemorativos buscan mostrar al buque escuela "como un referente de la historia marítima, destacar su valor como transmisor de valores y reafirmar el papel de la Armada como facilitador clave de la proyección exterior de España".

"Elcano lleva nuestros colores, nuestra historia, cultura y valores a través de los océanos, proyectando una imagen de una España moderna, dinámica, abierta y orgullosa de lo que ha sido y de lo que es y tiende la mano y fortalece relaciones con naciones amigas, además de acercar España a las comunidades más dispersas del mundo", resume.