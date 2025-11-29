Armengol apuesta por la contratación en origen ante el envejecimiento de Europa y la explosión demográfica en África

La magnitud de la población joven en la región mediterránea marca uno de los desafíos y oportunidades clave para el desarrollo euromediterráneo, según expuso Francina Armengol ante la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo en El Cairo. La presidenta del Congreso de los Diputados enfatizó que más de la mitad de los habitantes de esta área tienen menos de 30 años, situación que contrasta con el envejecimiento demográfico en Europa y el notable aumento poblacional en África. De acuerdo con el reporte original, Armengol propuso impulsar acuerdos internacionales destinados a regular los flujos laborales y defender la contratación en origen como vía para responder a estos cambios demográficos y laborales.

Durante su intervención, Armengol sostuvo que la creación de oportunidades laborales para la juventud y la mejora del acceso de las mujeres a la formación y el empleo resultan esenciales para promover la integración regional. Segun consignó el medio, la presidenta remarcó la urgencia de desarrollar políticas de migración circular y formar alianzas amplias entre los países ribereños del Mediterráneo, para articular respuestas a la transformación demográfica en ambas orillas del mar.

El medio detalló que Armengol definió la migración circular y la contratación en origen como elementos estratégicos para dinamizar el mercado laboral y consolidar alianzas duraderas entre Europa y África. Consideró que la complementariedad entre el envejecimiento europeo y la expansión demográfica africana puede transformarse en un motor de integración, siempre que existan acuerdos que garanticen el orden y el beneficio para ambas partes.

Al referirse al fomento del empleo, Armengol subrayó la necesidad de desarrollar tanto programas educativos regionales como interregionales, en complemento a los intercambios comerciales. Para la presidenta del Congreso, estas iniciativas deben percibirse como inversiones a medio y largo plazo, orientadas a fortalecer los lazos entre las sociedades del Mediterráneo y a establecer vínculos estables entre las dos orillas, según reportó el medio original.

En relación a la igualdad de oportunidades, el medio publicó que Armengol defendió una mayor presencia de las mujeres en el empleo formal y en la educación secundaria, y expresó su inquietud respecto a las jóvenes que aún concentran su trabajo en el sector doméstico y de cuidados, en muchos casos sin una remuneración adecuada. Además, destacó la importancia de erradicar toda forma de violencia que obstaculice el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, reconociendo las barreras estructurales que persisten y restringen la participación femenina plena en la vida social y laboral.

Durante su discurso, Armengol instó a fortalecer la representación de las mujeres en ámbitos como la política, la ciencia, la tecnología, la resolución de conflictos y la diplomacia. El medio consignó que la presidenta observó una notable inferioridad numérica de mujeres en estos sectores, lo que, en su opinión, resta potencial al desarrollo integral y al bienestar democrático de la región mediterránea.

Por otro lado, la presidenta también abordó el conflicto en Oriente Próximo, haciendo énfasis en el impacto del enfrentamiento en la Franja de Gaza sobre la estabilidad de la zona. Según relató el medio, calificó la crisis de Gaza como un “genocidio” e hizo alusión al bloqueo que dificulta el acceso a alimentos, medicinas y ayuda humanitaria para la población civil, en transgresión al Derecho Internacional. Para Armengol, la presión de la comunidad internacional ha resultado útil en la consecución de un alto el fuego por parte de Israel, aunque señaló la necesidad de mantener la vigilancia sobre la evolución de los acontecimientos.

El medio original también menciona que Armengol reconoció el rol desempeñado por Egipto en las tareas de mediación y coordinación para la resolución pacífica del conflicto. Recalcó la relevancia de plataformas parlamentarias como la Asamblea que presidía, describiéndolas como espacios donde se legitima la acción democrática y se representa la voz de la sociedad civil, sirviendo de complemento a la labor ejecutiva de los gobiernos de los países de la Unión por el Mediterráneo.

En cuanto a proyectos específicos, Armengol recordó la iniciativa presentada por Egipto durante la Cumbre de El Cairo, que persigue la rehabilitación y reconstrucción urgente de Gaza. En este contexto, destacó el respaldo español a la solución de dos Estados, subrayando la importancia de mantener un compromiso internacional para lograr la paz y la estabilidad en la región mediterránea, según señaló el medio en su cobertura de la asamblea.

Finalmente, el medio resaltó que, para Armengol, la convergencia entre el impulso a la contratación en origen, la promoción del acceso igualitario al empleo para jóvenes y mujeres, y el establecimiento de alianzas euromediterráneas tanto en lo económico como en lo social constituyen factores fundamentales para transformar los retos demográficos y sociales en oportunidades de cooperación y bienestar compartido en el Mediterráneo.