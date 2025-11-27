El ministro Diosdado Cabello afirma que Venezuela "decide quién vuela y quién no"

Caracas, 26 nov (EFECOM).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el Gobierno de su país "decide quién vuela y quién no", en un contexto en el que varias aerolíneas han cancelado sus vuelos ante el aviso internacional de la autoridad aérea de Estados Unidos que llama a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe.

"El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFECOM

