Rajoy aconseja a Feijóo "moderantismo": "Deseo de corazón que sea presidente de España y a la mayor celeridad"

Entre las menciones que incluyó Mariano Rajoy durante la presentación de su nuevo libro, destacó el papel de Felipe VI al frente de la Corona española, subrayando "su serenidad, su carácter, su preparación, su competencia y su madurez", así como la relevancia de Juan Carlos I en la transición a la democracia, al que atribuyó el haber proporcionado a España "los mejores años de bienestar". Este acto, centrado en la publicación titulada "El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política" (Almuzara), sirvió de escenario para que el expresidente del Gobierno compartiera sus reflexiones sobre la situación política y trasladara un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo, instándole a ejercer un liderazgo fundamentado en la prudencia y el "moderantismo". En palabras de Rajoy, “a un extremista no se le puede oponer otro extremista porque el daño para la convivencia sería incalculable”. Según informó el medio, Rajoy expresó su deseo de que Feijóo asuma la presidencia de España “a la mayor celeridad”, diferenciando su anhelo de cualquier vínculo de amistad y recalcando que responde a su “profundo” afecto por el país.

Durante su intervención en el Auditorio Rafael del Pino, Rajoy alertó sobre los riesgos del populismo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, advirtiendo que representa uno de los principales desafíos para las democracias liberales en la actualidad, de acuerdo con lo publicado por el medio. A través de sus palabras, el expresidente transmitió su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, generarían las respuestas extremas ante el auge de estas tendencias en el panorama político.

El evento contó con la presencia de buena parte de los miembros que integraron su antiguo Consejo de Ministros y de figuras destacadas tanto del Partido Popular (PP) como de la vida institucional. Entre los asistentes se encontraban Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Ana Pastor, Alfonso Dastis, Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Rafael Catalá, Iñigo Méndez de Vigo, Miguel Arias Cañete, Iñigo de la Serna, Isabel García Tejerina y José Manuel Soria. Al encuentro también acudieron su exjefe de gabinete Jorge Moragas, la exsecretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro y el exportavoz parlamentario Luis de Grandes, junto a miembros actuales de la dirección nacional del PP, como Juan Bravo, Carmen Fúnez y Elías Bendodo. Tal como precisó el medio, la presentación también contó con la intervención del exministro de Trabajo y cofundador de Almuzara, Manuel Pimentel, y del presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás.

Según detalló la editorial, la obra recoge las lecciones que Rajoy extrajo durante sus cuatro décadas en la vida política, incluyendo periodos como diputado, ministerio y su paso por la presidencia del Gobierno. El libro presenta una síntesis de sus convicciones básicas y una colección de principios breves referidos a los aspectos humanos del gobierno, los cimientos de la democracia y los retos del siglo XXI, sin dejar de lado el respeto institucional y el análisis de los orígenes y peligros potenciales del populismo, al que define como una “amenaza real para las democracias”.

El propio Rajoy, según reportó el medio, aconsejó a Feijóo actuar con sensatez y atender las “necesidades reales de la gente”, advirtiendo sobre los riesgos de tomar decisiones precipitadas bajo presión política o mediática. “No hagas caso a los que tienen prisa, suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas, y más si es bajo presión política o mediática, es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos”, señaló Rajoy, citando una de las frases incluidas en su libro. El exmandatario sostuvo que “la política merece la pena” y animó a quienes ocupan cargos de responsabilidad a reflexionar antes de decidir.

Según publicó el medio, la obra de Rajoy, además de repasar los fundamentos éticos de la actividad política, explora la situación en Iberoamérica y el porvenir del continente europeo. También presenta máximas que delinean su concepción del liderazgo y del sentido común aplicado al poder, entre las que destacan afirmaciones como “A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla”, “Lo único serio es ser serio”, “No insultes. Es el recurso de los mediocres”, “El humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad”, y “Promete poco. Si lo haces, cumple”.

Este volumen se suma a otros títulos previamente publicados por Rajoy, como “Política para adultos”, “Una España mejor” o “En confianza”. El pasado enero, el Congreso editó una recopilación de sus principales discursos parlamentarios, lo que refuerza la vertiente editorial del exjefe del Ejecutivo español, centrada en analizar y transmitir aprendizajes políticos derivados de su experiencia.

El medio recogió que, para Rajoy, la respuesta al ascenso de los populismos radica en la moderación y la gestión responsable y que el ejercicio de gobierno exige anteponer la reflexión, la búsqueda del consenso y el respeto a los adversarios políticos, evitando tanto el insulto como la confrontación innecesaria. Durante la presentación de su libro, reiteró su esperanza de un cambio al frente del Gobierno español “lo antes posible”, remarcando que su aspiración responde a una visión sobre el interés general del país y la necesidad de mantener la estabilidad institucional.