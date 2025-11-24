Condenados Hafesa y 14 directivos por blanqueo, organización criminal y fraude a Hacienda

Madrid, 24 nov (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa, la empresa del fugado Alejandro Hamlyn, y a 14 de sus directivos, entre ellos el ex director general Norberto Uzal y el expresidente del Real Murcia Raúl Moro por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo.

En una sentencia de 450 paginas fechada el pasado 20 de noviembre a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo penal absuelve a otros ocho empleados de la sociedad controlada por Hamlyn -que no ha podido ser juzgado al encontrarse huido en Dubai-, que urdió una trama de fraude del IVA de hidrocarburos que provocó un perjuicio de más de 150 millones de euros.

El directivo cobró notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la exmilitante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO.

Para Hafesa, la multa asciende al importe defraudado a Hacienda, 152,4 millones de euros, por delitos fiscales cometidos entre los años 2016 y 2019, aunque la sentencia no impone la disolución de la sociedad.

En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar a Hacienda de forma solidaria con cerca de 180 millones de euros por las cantidades defraudadas.

Raúl Moro ha sido condenado a seis meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, con la atenuante de su confesión, y a un año y 344.894 euros de multa por delito contra Hacienda; por blanqueo, otros seis meses y multa de 1.075.062,4 euros.

Moro reconoció de manera amplia y detallada su participación en los hechos, identificó a algunos acusados y facilitó documentación sobre cómo se producía el fraude.

En Norberto Uzal, el que fuera director general de Hafesa y mano derecha de Hamlyn, han recaído las mayores penas, 12 años de cárcel por diversos delitos contra Hacienda y multa de más de 101 millones de euros, en tanto que por blanqueo ha sido condenado a seis meses de cárcel.

Los condenados buscaron enriquecerse al evitar, de forma intencionada, el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos durante los ejercicios 2016 a 2019, cuotas que suman 154,7 millones de euros.

Al incorporar el IVA repercutido al patrimonio de sus empresas consiguieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta "monopolización del mercado", al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros, incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, añade el escrito.

Para ello crearon una estructura societaria en la que, una vez que una de las empresas había acumulado una considerable deuda con Hacienda, la liquidaban y creaban otra. EFECOM