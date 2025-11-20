Espana agencias

Discursos de Suárez, Roca, Carrillo y Soledad Becerril regresan al Congreso 50 años después de la muerte de Franco

El hemiciclo acoge una escenificación histórica con actores que reviven emblemáticas intervenciones parlamentarias de la Transición, en un homenaje que reúne personalidades políticas y jóvenes para recordar el medio siglo transcurrido tras el fin de la dictadura franquista

Un pasaje musical y una exhibición artística abrieron el homenaje en el Salón de Plenos del Congreso que, tal como informó la agencia Europa Press, sirvió como punto de encuentro entre protagonistas de la Transición y nuevas generaciones, con el objetivo de rememorar los cincuenta años transcurridos desde la muerte de Francisco Franco y la apertura del periodo democrático en España. El acto, denominado 'Memoria en escena', incluyó la interpretación de históricos discursos de figuras clave de la Transición por parte de actores profesionales y personalidades del mundo artístico, dentro del marco de los eventos coordinados por el comisionado 'España en libertad. 50 años'.

Según detalló Europa Press, la actividad comenzó con la actuación de Vera Herrero, quien interpretó "Para la libertad", de Joan Manuel Serrat, basada en el poema de Miguel Hernández, marcando el inicio de la jornada en el principal hemiciclo parlamentario. A continuación, una acróbata presentó una actuación escénica con apoyo musical, simbolizando los complejos equilibrios políticos que caracterizaron aquellos años en que España transitó del régimen dictatorial a la democracia.

La representación incluyó la lectura de fragmentos originales de intervenciones parlamentarias históricas, tomados de debates clave entre 1977 y 1979. Actores como Fernando Guillén Cuervo dieron vida desde la tribuna a las palabras de líderes como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Miquel Roca, Soledad Becerril y Enrique Tierno Galván. De acuerdo con Europa Press, también se incorporaron anécdotas personales de juventud de los intérpretes, en vínculo con los personajes representados, aportando otro ángulo a la experiencia narrativa y subrayando la conexión intergeneracional buscada en la cita.

Las intervenciones seleccionadas correspondieron a episodios fundamentales del periodo constituyente: la intervención del socialista Enrique Tierno Galván y la del secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, en pleno debate de la Constitución española; el alegato de Miquel Roca sobre la inclusión del término "nacionalidades"; el discurso de Adolfo Suárez centrado en los Pactos de la Moncloa, instrumento crucial para la estabilidad económica y política del momento; y la intervención de Soledad Becerril respecto a las reservas a un tratado internacional sobre derechos de la mujer, aportando la perspectiva de la única ministra mujer de la etapa y miembro de la Unión de Centro Democrático.

El hemiciclo reunió en sus escaños a exdiputados que presenciaron o participaron activamente en los acontecimientos recordados, así como a numerosos jóvenes, buscando así tender puentes entre generaciones y fomentar el recuerdo colectivo de los hitos democráticos. Entre las autoridades que asistieron al acto destacaron la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y representantes del grupo socialista, según consignó Europa Press. No estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien participó en otra actividad vinculada a la memoria de la Transición una hora y media antes, en la presentación de la serie "Anatomía de un instante", basada en la obra de Javier Cercas y producida por Movistar+, fruto que revisita los sucesos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Entre el público se encontraban también otros representantes institucionales y sindicales, como la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; miembros del Partido Popular que integran la Mesa del Congreso; el exministro Rodolfo Martín Villa —quien desempeñó cargos en los gobiernos de Carlos Arias Navarro, durante el final del franquismo— y los secretarios generales de los principales sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), registrados entre los asistentes al acontecimiento, según destacó Europa Press.

El evento, al reunir a figuras de la política, el sindicalismo y la cultura, acompañados de jóvenes, impulsó la evocación de los debates y consensos que definieron la arquitectura institucional y democrática del país durante los años de la Transición. También puso en valor la pluralidad y las diferencias ideológicas que caracterizaron los debates de aquella época, al reproducirse desde la tribuna las palabras de varios de los principales protagonistas del parlamentarismo español de finales de los años setenta.

A lo largo del homenaje, se volvió a escuchar en el Congreso el eco de las posturas divergentes sobre cuestiones clave, como la definición de las nacionalidades y regiones dentro del Estado o los pactos económicos que permitieron sortear el contexto de crisis, en un ejercicio de memoria que resonó entre los muros del Parlamento cinco décadas después del final de la dictadura franquista. Las intervenciones de los actores, combinadas con relatos personales, buscaron ilustrar el legado de los actores políticos de la Transición y su impacto en la historia reciente de España, tal como puntualizó Europa Press.

