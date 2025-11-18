Espana agencias

A juicio este martes un acusado de tirar a tres galgos en sacos al río Guadaíra para ahogarlos

El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla tiene previsto enjuiciar este martes a un hombre acusado de meter a sus tres galgos en tres sacos separados y cerrados y tirarlos al río Guadaíra, con la intención de ahogarlos. Según está recogido en el escrito de acusación, presentado por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) y recogido por Europa Press, la formación política solicita 4 años de prisión y 12 de inhabilitación.

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2020, hace cinco años, momento en el que el acusado, mayor de edad y propietario de los animales, se habría dirigido a la pasarela de hormigón que cruza el cauce del río Guadaíra, en el paraje Gil Gómez, metiendo a los tres perros en sacos separados que, posteriormente, cerraría y tiraría al agua con la intención de ahogarlos.

Un testigo que pasaba por el lugar vio dos sacos en el río y los sacó del mismo, comprobando que cada uno de ellos contenía un galgo. Así, pudo rescatar a uno de los perros con vida.

Tras recibir un aviso, dos agentes pertenecientes a la Patrulla del Seprona de Carmona acudieron al lugar de los hechos, donde rescataron un tercer saco con otro animal en su interior. De esta forma, se constató que dos de los galgos habían fallecido, mientras que el tercero de ellos presentaba una herida por corte y contusión en el cráneo con sangrado.

El tercero de los galgos, Gaby, fue rescatado con vida, con el hocico atado con cuerdas y en estado de deshidratación, además de tener garrapatas, inflamación en la zona superior del cráneo y herida por rozadura en el miembro posterior izquierdo por encima del torso, tal y como recoge el escrito de acusación.

De los hechos fueron testigos de igual forma otras dos personas, una de ellas, perteneciente a la Asociación protectora de animales 'El Amparo del Sur', se hizo cargo del perro rescatado con vida, asumiendo los gastos de los cuidados, que ascendieron a 739,73 euros derivados de la consulta veterinaria, radiografía y hospitalización. Asimismo, la protectora ha asumido desde el momento del incidente los gastos de alimentación y cuidado del galgo.

Por todo ello, la acusación ejercida por Pacma pide para el varón por los dos perros fallecidos tres años de prisión y ocho de inhabilitación por delito de maltrato animal con ensañamiento al "usar para causar la muerte un método tan cruel como lo es el ahogamiento, con resultado de muerte".

Por su parte, para el tercer perro, el único con vida, solicita 12 meses de prisión y 4 de inhabilitación por un delito de maltrato animal con ensañamiento con resultado de lesiones. Asimismo, el escrito no contempla circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Además, piden que el acusado indemnice a la Asociación protectora de animales con los gastos ocasionados por la atención prestada al último animal.

El procedimiento cuenta con la participación como acusación popular del Partido Animalista Pacma y de las asociaciones el Amparo del Sur, Galgos del Sur y SOS Galgos.

