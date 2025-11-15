Espana agencias

El PP europeo pide a la Comisión Europea investigar la injerencia de Calviño en el INE para modificar los datos del PIB

Guardar

Diputados del Partido Popular en el Parlamento Europeo han registrado ante la Comisión Europea una pregunta sobre los hechos revelados por Nadia Calviño, ex vicepresidenta del Gobierno de España y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, tras "reconocer", según los populares, en su libro de memorias que habría intervenido ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) para "ayudar" a modificar su metodología de cálculo del PIB y reflejar así un crecimiento económico más alto cuando era ministra.

Calviño señala en su libro que "por respeto institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos". El Partido Popular indica que esta acción hace admitir una práctica que entraría en colisión con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 223/2009, que reclama plena independencia profesional a los órganos estadísticos.

La pregunta presentada por el PP subraya que el objetivo de esta intervención ante el INE buscaba "colaborar con el discurso político gubernamental" lo que confirmaría una grave violación de la independencia profesional del INE.

La pregunta ha sido firmada por la vicepresidenta del Grupo PP y secretaria general del EPP, Dolors Montserrat, el jefe de la Delegación española del PP en el PE, Esteban González Pons; los eurodiputados Fernando Navarrete e Isabel Benjumea, así como por Tomás Zdechovsky, coordinador de la comisión de Control Presupuestario.

En este sentido, los eurodiputados populares preguntan a la Comisión Europea cómo calificaría esta injerencia, "cercana a la manipulación de los métodos estadísticos", por parte de un responsable gubernamental que ahora es un alto cargo europeo.

Por otro lado fuentes del PP indican en un comunicado que es "inaceptable que quien ahora preside el Banco Europeo de Inversiones admita haber vulnerado las normas de independencia estadística cuando era ministra".

"Si un país manipula su contabilidad nacional, está engañando no solo a los españoles, sino a todos los socios europeos. La transparencia estadística es una obligación europea que todas las instituciones deben vigilar y hacer cumplir", añaden.

Asimismo, apuntan la gravedad de la revelación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tachan de "no tener escrúpulos a la hora utilizar instituciones como el INE, al servicio de la construcción de su discurso político".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los argumentos a favor y en contra del fiscal general que analizará el Supremo

Los argumentos a favor y

Vox se querella contra Leire Díez y un expresidente de Correos por presuntas irregularidades en contratos de la entidad

Vox se querella contra Leire

'Génova' se plantea campañas paralelas de Feijóo y Guardiola para "peinar" el territorio y llegar a más votantes

'Génova' se plantea campañas paralelas

El Supremo decidirá el futuro del fiscal general: absolución, cárcel, inhabilitación o multa

El Supremo decidirá el futuro

El PSOE pide el apoyo del Congreso para fortalecer el espacio Schengen con más cooperación policial y digitalización

El PSOE pide el apoyo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil libera cerca

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

ECONOMÍA

Concha Yoldi, la empresaria más

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 noviembre

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez