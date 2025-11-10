Adelante reclama "saber la verdad" en presunto caso de abusos del obispo: "30 años después no es justicia"

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha reclamado este lunes sobre la denuncia contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornosa, por un presunto caso de pederastia sobre el que ha sido denunciado cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid) que "se sepa la verdad" por cuanto ha esgrimido que "reaccionar 30 años después no es justicia ninguna".

En una rueda de prensa en la sede regional, el dirigente de Adelante ha considerado que este episodio, que ha adelantado el diario El País, de un caso de abuso sobre un menor "llueve sobre mojado" al argumentar que "no es ni el primer ni el segundo ni el tercer caso" que salpica a la Iglesia Católica.

Las tres décadas transcurridas entre los hechos denunciados y su conocimiento actual revelan que podría tratarse de un caso "judicialmente prescrito", al tiempo que ha advertido sobre el hecho de que se trate de "un obispo, de un cargo de responsabilidad, un cargo importante".

Ha lamentado que "se tapen denuncias" y ha sostenido que "no vale con condenar los hechos", además de reclamar "si ha habido más víctimas" y de lamentar que "no hay las medidas suficientes" y de preguntarse de forma retórica "qué está pasando para que las víctimas no puedan denunciar".