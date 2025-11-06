Espana agencias

Urtasun reprocha al emérito decir que él trajo la democracia: "La trajo la gente, no ningún Borbón"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afeado este jueves al rey emérito Juan Carlos I que en su libro de memorias se atribuya la llegada de la democracia a España: "La democracia en este país la trajo la gente, no ningún Borbón".

"La democracia en España la trajeron miles y miles de luchadores antifranquistas que se dejaron la piel, que sufrieron torturas", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Urtasun ha criticado que en el libro el Emérito defienda al dictador "asesino" Francisco Franco y tachado de vomitivo que en la actualidad alguien todavía se atreva a defenderle o justificarle, textualmente.

TRASLADO DE LAS OBRAS DE SIJENA

Sobre las palabras del abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, que pidió este miércoles suspender el acto de presentación del nuevo disco de Rosalía en el Museu Nacional d'Art de Cataluña (MNAC), al entender que podría ocasionar daños a las pinturas murales, ha defendido la profesionalidad de los técnicos del museo y ha afirmado que "nada" pone en peligro a las pinturas.

Ha señalado que se está "discutiendo" quien pagará los costes del traslado de las pinturas entre las tres partes implicadas --MNAC, Ayuntamiento de Sijena y Gobierno--.

Preguntado por el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, se ha mostrado al "100%" a favor de ello y ha señalado que es falsa la idea de que el proyecto sea xenófobo.

