Mapfre cae en bolsa un 5% tras presentar resultados y anunciar un nuevo dividendo

Antonio Huertas, CEO de Mapfre. (Europa Press)

El anuncio de un nuevo dividendo por parte de Mapfre ha coincidido con una marcada caída en el valor de sus acciones, que este viernes descendieron el 5,01 % en la Bolsa española -la mayor que ha experimentado hasta el momento- a pesar de que la aseguradora reportó un incremento significativo en sus beneficios durante los primeros nueve meses del año. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio neto alcanzó los 829 millones de euros, lo que representa un aumento del 26,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

A las 16:00 horas, los títulos de Mapfre registraban la mayor caída entre todas las empresas cotizadas en la Bolsa española, con un descenso del 4,86 %, situándose en 3,842 euros por acción. No obstante, en el acumulado anual, la aseguradora mantiene una revalorización bursátil del 61,64 %.

Mapfre gana 829 millones de euros en hasta septiembre, un 26,8% más. (Europa Press)

En cuanto a la evolución de los ingresos, la aseguradora comunicó que las primas crecieron un 3,5 %, hasta alcanzar los 22.383,8 millones de euros. El segmento de No Vida aportó 17.303,8 millones de euros, con un incremento del 1,8 %, mientras que el ramo de Vida sumó 5.080 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,7%.

Escepticismo en el mercado

El mercado ha reaccionado con escepticismo al anuncio de que el próximo 28 de noviembre se abonará un dividendo a cuenta de 2025 de 7 céntimos brutos por acción, lo que representa la cuarta subida consecutiva y eleva el dividendo total pagado en el ejercicio a 16,5 céntimos por título. Analistas consultados consideran que, a pesar de los sólidos resultados financieros, la decisión de incrementar el dividendo podría estar detrás de la presión bajista sobre la cotización.

Desde el bróker de inversión XTB se ha puesto de relieve que los datos publicados por Mapfre confirman la fortaleza de su modelo de negocio diversificado y la disciplina técnica, factores que, según la firma, garantizan la solidez y estabilidad de la compañía incluso en contextos macroeconómicos adversos. No obstante, XTB atribuyó la caída de las acciones a la aprobación del dividendo a cuenta de este año, que supone un aumento del 7,7 % respecto a 2024. Además, el bróker destacó que la cifra total distribuida con cargo a 2025 será de 0,165 euros por acción, consolidando a Mapfre como una empresa atractiva en términos de rentabilidad por dividendo, según informó la compañía a la CNMV.

Noticia elaborada con información de la Agencia Efe