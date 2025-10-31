Díaz asegura que el modelo de Amazon es "de vergüenza" tras el ERE a 1.200 trabajadores

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha criticado el ERE anunciado este viernes por Amazon que afectará a 1.200 personas en España, y ha criticado que una empresa que tiene beneficios millonarios y que "deja tirados" a sus trabajadores "es un modelo de la vergüenza".

En una publicación en su perfil de la red social Bluesky, Díaz ha reprochado que el presidente de la compañía, Jeff Bezos, está "al servicio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El 'milagro Amazon' es éste: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores", ha insistido en una publicación.

Esta medida afectará a 1.200 trabajadores en España y a un total de 14.000 a nivel global y ha salido a la luz horas después de que la empresa anunciara un beneficio neto entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual.

En un comunicado, Comisiones Obreras también ha rechazado este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ha insistido en que no existe justificación económica "para un recorte de este calibre, cuando han sido precisamente las plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa".

Según han informado fuentes de Amazon a EFE, los despidos afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, no así a la parte de operaciones. EFECOM