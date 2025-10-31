Espana agencias

Díaz asegura que el modelo de Amazon es "de vergüenza" tras el ERE a 1.200 trabajadores

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha criticado el ERE anunciado este viernes por Amazon que afectará a 1.200 personas en España, y ha criticado que una empresa que tiene beneficios millonarios y que "deja tirados" a sus trabajadores "es un modelo de la vergüenza".

En una publicación en su perfil de la red social Bluesky, Díaz ha reprochado que el presidente de la compañía, Jeff Bezos, está "al servicio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El 'milagro Amazon' es éste: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores", ha insistido en una publicación.

Esta medida afectará a 1.200 trabajadores en España y a un total de 14.000 a nivel global y ha salido a la luz horas después de que la empresa anunciara un beneficio neto entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual.

En un comunicado, Comisiones Obreras también ha rechazado este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ha insistido en que no existe justificación económica "para un recorte de este calibre, cuando han sido precisamente las plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa".

Según han informado fuentes de Amazon a EFE, los despidos afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, no así a la parte de operaciones. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El secretario de Energía de EEUU dice que la fragilidad energética europea es inaceptable

Infobae

Junta de Andalucía dice que la contratación para el SAS fue de 189 millones y acusa a PSOE de "intento de manipulación"

Junta de Andalucía dice que

Puente llama a "levantarse" para "renunciar a la mediocridad" de Mañueco, el "peor dirigente" del PP en CyL

Puente llama a "levantarse" para

PSOE-A denuncia "desaparición" de documentación en contratos de emergencia del SAS y acusa a Junta de "ocultarlo"

PSOE-A denuncia "desaparición" de documentación

Puente afirma que el PP espera que la Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces"

Puente afirma que el PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mal tiempo, caídas y senderistas

Mal tiempo, caídas y senderistas desorientados: el fin de semana de Halloween se llena de rescates en la Sierra de Madrid

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

ECONOMÍA

Francisco Fernández Yuste, consejero laboral:

Francisco Fernández Yuste, consejero laboral: “El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz registra nueva alza y estará muy cara: tarifa promedio se duplicó este lunes 3 de noviembre

Juanma Lorente, abogado: “Jugar al fútbol con tus compañeros de empresa puede ser catalogado como tiempo de trabajo efectivo”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0