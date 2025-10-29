Espana agencias

Desestimada la petición del MNAC de un informe de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado número 2 de Huesca ha rechazado una petición del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para que el Instituto de Patrimonio Cultural de España elabore un informe pericial consistente en un proyecto de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena expuestas en la sala 16 de dicho museo.

La parte solicitante alega la oportunidad y necesidad de la elaboración de dicho informe, en atención a las divergencias existentes entre las partes ejecutantes y la ejecutada, así como a la condición del conjunto pictórico como bien de interés cultural sometido a la tutela y protección del Estado.

La juez estima, en una providencia, que "no ha lugar la solicitud interesada, por no estimarse pertinente la emisión del referido informe en el presente momento procesal. Una vez formuladas las alegaciones por todas las partes respecto de los cronogramas aportados, y teniendo en cuenta que la finalidad de la presente ejecución no es otra que asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución judicial que constituye su título ejecutivo, se resolverá lo procedente en cuanto a la fijación del plazo y la determinación del modo de cumplimiento".

Por otra parte, el mismo juzgado ha estimado el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que aducía que no es posible considerar a la Generalidad de Cataluña como parte ejecutada, dado que es no deudor en el título ejecutivo".

Así, la resolución acoge también la tesis esgrimida por el Gobierno de Aragón, y acuerda la no intervención de la Generalidad de Cataluña en el ámbito de la presente ejecución de la sentencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un vocal de Belate dice que había una "guerra" entre presidente y secretario de la mesa y eso la "bloqueó"

Un vocal de Belate dice

Mazón anuncia la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana

Mazón anuncia la declaración del

PP y Vox atacan a Montero con la corrupción, pero la vicepresidenta sólo habla de la recuperación tras la dana

PP y Vox atacan a

Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de una educadora social presuntamente a manos de tres menores en marzo

Arranca en Badajoz el juicio

Una ONG denuncia el tránsito por aguas españolas de otro buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel

Una ONG denuncia el tránsito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”