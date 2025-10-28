Espana agencias

Piden llevar a la Fiscalía cánticos y saludos fascistas de acompañantes de Abascal en La Laguna (Tenerife)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El concejal y coportavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, ha registrado este martes un escrito a la Alcaldía en el que informa de que integrantes y acompañantes del líder de Vox, Santiago Abascal, pasearon el lunes por algunas zonas del casco lagunero acompañados de cánticos franquistas y saludos del mismo tipo, en contra de los que protestaban y se encontraban por la zona.

Desde Unidas afirman que, conforme al artículo 38.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se establece que "las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal" ante actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Ascanio cree que los testimonios grabados y las imágenes disponibles que se han distribuido a través de las redes sociales indican "un claro incumplimiento de este supuesto y muestran el despliegue de cánticos, saludos y consignas de clara apología del franquismo, que se deben perseguir por su carácter antidemocrático".

Por estos hechos, han pedido que desde los servicios de la policía y jurídicos municipales se recaben testimonios y datos que permitan trasladar de oficio a la Fiscalía estos sucesos por si constituyen un hecho contemplado en la Ley.

Además, tal y como indican en su escrito, los hechos mencionados se dieron a escasos metros de las viviendas que fueron del concejal del Frente Popular, Sebastián Perera, asesinado en el campo de Mauthausen, y de la familia del diputado canario Rodríguez Figueroa, que sufrió el asesinato de su padre y de uno de los hijos, además del saqueo de su vivienda, espacios que han sido propuestos a través de acuerdos plenarios como lugares de memoria.

El concejal considera en una nota que "no puede existir ninguna justificación o posición que haga que no se establezcan todas las medidas legales necesarias para enfrentar este tipo de conductas, las haga quien las haga".

Por ello espera que el Gobierno municipal de PSOE-CC "actúe en defensa de la legalidad y en contra de acciones que solo buscan quebrar la paz y la convivencia".

En el vídeo que se ha viralizado a través de las redes sociales se observa como Abascal pasea junto a un grupo de personas por el casco histórico de La Laguna y a la altura de una zona de terrazas y cafeterías en la plaza de La Concepción, este grupo se enfrenta dialécticamente a varias personas.

Así, mientras algunos realizan el habitual saludo fascista otras personas reaccionan con gritos de "fascista, fuera o no te vota ni tu primo" hasta que abandonan el lugar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El equipo de Gobierno de Valencia (PP y Vox) rechaza dos mociones de urgencia sobre la manifestación contra Mazón

El equipo de Gobierno de

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma

Infobae

IU celebra que Podemos confirme que concurrirán juntos en Extremadura pero ve "inescrutable" no hacerlo en Andalucía

IU celebra que Podemos confirme

PP y Vox rechazan el "asalto a la Justicia" de la nueva LECrim y Junts avisa de que "perpetúa" el control de la Fiscalía

PP y Vox rechazan el

El PP sostiene que el PSOE hizo pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal

El PP sostiene que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a Audasa

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Los diputados no podrán quedarse con regalos que cuesten más de 150 euros: el Congreso aprueba este nuevo protocolo para evitar conflictos de interés

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

ECONOMÍA

Una española viviendo en Suiza

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los portales inmobiliarios inflan el precio de la vivienda: los anuncios superan un 44% el valor real de compra ante notario

DEPORTES

Un expresidente del Barça carga

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas