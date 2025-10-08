Montero acusa al PP de "tergiversar" a la UCO y Ester Muñoz da por hecho que la financiación ilegal "sobrevuela" Ferraz

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de "tergiversar" el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos un documento que, según los socialistas, exonera al PSOE de financiación ilegal, un extremo que se ha afanado en rebatir la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien ha subrayado que la "financiación ilegal sobrevuela" las cabezas de todos los socialistas.

Este intercambio de opiniones ha tenido lugar en el Pleno del Congreso, en el marco de la interpelación que Muñoz ha dirigido a Montero, en la que ha leído extractos del informe de la UCO que apunta a "ingresos irregulares y opacos" del otrora secretario de Organización del PSOE que ahora forma parte del Grupo Mixto del Congreso.

En concreto, ha leído la página 28 -que el PSOE esgrime para sostener que les exonera de financiación ilegal-- para subrayar que ahí la Guardia Civil no ve discordancia entre las cantidades declaradas ante Hacienda, la aportada por el Congreso y por el Grupo Socialista.

"La suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos dimanantes de la cuenta vinculada al PSOE, coincide con lo declarado ante la Agencia Tributaria con la información proporcionada por el Congreso y con los datos sobrantes de las cuentas bancarias", ha relatado Muñoz.

HABLA DEL GRUPO SOCIALISTA, NO DEL PARTIDO

"Es decir, que sí que había una contabilidad que concordaba entre el grupo del partido en el Congreso y los pagos efectuados en metálico. No habla de Ferraz, habla del grupo", ha rematado antes de proceder a leer parte de las páginas 113 y 116 del informe.

En estas últimas, se recoge que Celia, una secretaria de Ferraz, dijo en el Supremo que los reintegros a Ábalos se hacían mediante transferencia bancaria, lo que "contrasta" con las "entregas de dinero en efectivo" que "no han sido documentadas por el partido". "No obstante, dice la Guardia Civil, dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizadas por el PSOE sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular", ha enfatizado.

Muñoz también ha preguntado a Montero si el PSOE "mentía" en 2021 cuando "desmentía que Ferraz pagase absolutamente ningún gasto en metálico" o ahora cuando sostienen que los pagos en efectivo son legales.

"Hay testimonios de empresarios que dicen que llevaban bolsas con dinero de amaños a Ferraz y la UCO acredita que salían sobres con dinero a ministerios desde allí. Llevan cuatro días como patos mareados, cacareando sin parar, diciendo que el hecho de que haya pagos en efectivo no significa que sea ilegal", ha abundado la portavoz 'popular'.

A VUELTAS CON GÜRTEL Y FILESA

Montero ha arrancado su réplica recalcando que el PP fue "condenado a título lucrativo por financiación ilegal" por el 'caso Gürtel' y después ha acusado a Muñoz de "tergiversar" el informe de la UCO con "palabras cogidas sin ningún tipo de contexto" porque les ha "dolido", "molestado" y "decepcionado" que la Guardia Civil no les diera el "titular que ya tenían impreso". "Por eso se lo tienen que inventar", ha añadido.

"En mi partido no hay financiación ilegal; en el PP ha habido financiación ilegal. No lo digo yo, lo dicen los tribunales de Justicia, esa a la que aplauden cuando les gusta lo que dice y cuando no, la critican, como hace la señora (Isabel Díaz) Ayuso, con la complicidad del PP", ha incidido la 'número dos' del PSOE.

Además, ha reiterado que las auditorias a las que se ha sometido el PSOE, incluidas las del Tribunal de Cuentas, ponen de manifiesto que "las dietas que reciben los miembros del PSOE van contra tique", y que ese es también el método que utiliza el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Muñoz ha admitido que el Senado paga dietas en efectivo, pero "no saca el dinero de una bolsa de basura" llena de dinero de "amaños". Además, ha mentado el 'Caso Filesa' por el que se condenó a PSOE por financiación ilegal en los años 90 del siglo pasado. "Ahora vuelve a sobrevolar la financiación irregular, todos los españoles se han dado cuenta ya", ha avisado, antes de sentenciar que el PSOE "lleva ocho años robando".