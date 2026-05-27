14-9. El Catalunya golpea primero y se acerca a su primera Eurocopa

Barcelona, 27 may (EFE).- El EPlus Catalunya dio este miércoles el primer paso hacia la conquista de su primera Eurocopa tras imponerse con autoridad al Zodiac Atlètic Barceloneta por 14-9 en el partido de ida de la final, disputado en la piscina Sant Jordi.

El conjunto dirigido por Javier Belmonte cimentó su victoria desde el segundo cuarto, en el que un parcial de 6-3 comenzó a romper definitivamente el encuentro. A partir de ahí, el equipo graciense supo manejar los tiempos del partido con solvencia y la madurez competitiva que da la experiencia.

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Lucía Gómez, autora de cuatro tantos, lideró el ataque local en una actuación decisiva en los momentos clave. El EPlus Catalunya mostró mayor solidez en ambas áreas y construyó una renta de cinco goles que deberá defender en la vuelta, prevista para el próximo 3 de junio.

En la otra cara de la moneda, el Atlètic Barceloneta acusó el peaje de su inexperiencia en su primera aventura continental. Pese a un primer cuarto igualado (3-3) y a los tres goles de Elena Flynn, el conjunto marinero fue perdiendo pulso ofensivo ante el entramado defensivo local, que supo neutralizar sus principales referencias.

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El Catalunya logró frenar el juego de Paula Leitón en la boya y cerró las líneas de lanzamiento exterior de Clara Díaz y Alejandra Aznar, que se quedaron sin ver puerta. Tampoco el equipo visitante encontró respuesta bajo palos, donde Blanca Colominas apenas pudo hacer una parada.

Tras el descanso, el Catalunya no solo conservó la ventaja, sino que la amplió con inteligencia, sin caer en precipitaciones. El tanto de Georgina Bellido estableció el 14-9 definitivo, un resultado que acerca al conjunto graciense a convertirse en el segundo equipo español en conquistar esta segunda competición continental, tras el título logrado por el CN Mataró en 2016.

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- Ficha técnica:

14 - EPlus Catalunya; Aarts; Vosseberg (1), Gómez (4), Tarriño (1), Bellido (1), Inglavaga (-), Frigola (1), Falvey (-), Peragon (-), Houghton (2), Ariño (2), Ferrer (2), Sekine (-) y Pérez (p.s).

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9 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Colominas; Nogué (2), Martín (1), Leitón (-), Flynn (3), Díaz (-), Viladot (1), Mandic (-), Del Sol (-), Vara (1), Martínez (-), Aznar (1), Nascimento (-), y Jérez (p.s).

Parciales: 3-3, 6-3, 3-1, 2-2.

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Árbitros: Roberta Grillo (ITA) y Ruben Garcia (SUI). Eliminaron a Alba Inglavaga, Georgina Bellido y Júlia Frigola por parte del EPlus Catalunya y a Nerea Martín por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta.

Incidencias: Ida de la final de la Eurocopa disputada en la piscina Sant Jordi de Barcelona. EFE

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avm/sab