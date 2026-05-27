Bassols amaga con la campanada ante Andreeva pero termina cayendo

París, 27 may (EFE).- Tras haber ganado su primer partido en un Grand Slam, la española Marina Bassols, amagó con dar la campanada ante la rusa Mirra Andreeva, octava favorita, a la que ganó el primer set antes de inclinarse, 3-6, 6-1 y 6-1 y dejar sin españoles el cuadro individual femenino.
La derrota de la jugadora se produjo después de que Kaitlin Quevedo, como ella procedente de la fase previa y también habiendo ganado su primer partido en un Grand Slam, cayera ante la ucraniana Elina Svitolina, 6-0 y 6-4. EFE
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