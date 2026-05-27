El Rayo empata 0-0 al descanso de la final

Leipzig, 28 may (EFE).- El Rayo Vallecano empata sin goles al descanso de la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, sin apenas ocasiones para ambos equipos, salvo un tiro de Unai López y un remate de Alemao, ambos fuera de la portería inglesa. EFE
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