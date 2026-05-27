Espana agencias

Lategan, en coches, y Sanders, en motos, suman un triunfo en el tercer día de Ruta 40

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El sudafricano Henk Lategan, en la categoría de coches, sumó su primera victoria este miércoles en la tercera etapa (409 kilómetros) del Desafío Ruta 40, prueba del Mundial de rally-raid que se disputa en Argentina, mientras que el australiano Daniel Sanders sigue invicto entre las motos.

Lategan (Toyota Gazoo Racing) aprovechó que salía octavo para completar una excelente etapa siguiendo las huellas de los pilotos que iban por delante. Así, consiguió el mejor tiempo desde el segundo control intermedio (tras 69 kilómetros) y mantuvo ese puesto hasta el final, cuando terminó con un crono de 4 horas, 14 minutos y 34 segundos.

PUBLICIDAD

El segundo lugar fue para Sébastien Loeb (Dacia Sandriders). Invirtió los papeles con su compañero Nasser Al Attiyah, que había ganado la especial del martes, y se subió al podio con tiempo de 4 horas, 16 minutos y 10 segundos, después de estar entre los cuatro mejores en todos los controles de tiempo.

Tercero terminó el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing), tras 4 horas, 18 minutos y 57 segundos. Sacó a Al Attiyah del podio en el último tramo, ya que tras 374 kilómetros el catarí llevaba mejor registro.

PUBLICIDAD

Carlos Sainz (Ford Racing), que partía de la decimosexta posición, perdió más de media hora a causa de un problema mecánico en las dunas de Nihuil, para terminar abandonando la etapa al no poder resolver el problema. Mejor le fue a su compañero de equipo Nani Roma (4h21:46), quien fue más rápido que el martes y terminó quinto.

En cuanto a la general del rally-raid argentino, el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing), líder hasta este martes, se quedó parado tras 94 kilómetros al chocar con Lucas Moraes en un golpe que provocó que ambos abandonaran, por lo que perdió el primer puesto. Ahora, el podio lo forman Lategan, Quintero (a 1:39) y Al Attiyah (a 5:28).

En motos, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue el más rápido por tercer día consecutivo. Aunque no lideró la prueba en la primera mitad de la etapa, en la que iba abriendo camino, recuperó todo el tiempo perdido en la segunda para terminar en 4 horas, 16 minutos y 55 segundos.

Segundo fue el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), quien a punto estuvo de arrebatar al australiano la victoria. Benavides, con el aliento de su público, completó la etapa en 4 horas, 17 minutos y 53 segundos. Fue más rápido que su compañero de equipo, pero no lo suficiente como para compensar las bonificaciones obtenidas por Sanders.

El tercer lugar fue para el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC). Aunque marchaba segundo en el último control de tiempo (kilómetro 374), justo detrás de Benavides, no pudo evitar la remontada de Sanders y terminó con un crono de 4 horas, 19 minutos y 32 segundos.

En la clasificación de este rally-raid, Sanders continúa en la primera posición, aumentando su ventaja desde los más de 11 minutos que ya tenía hasta 13:38. Segundo es Schareina y tercero, Benavides, quien expulsa del podio al estadounidense Ricky Brabec. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Rayo empata 0-0 al descanso de la final

Infobae

Jódar: "He aprendido mucho a gestionar momentos difíciles"

Infobae

Las entradas para ver a los Knicks en las finales de la NBA, las más caras de la historia

Infobae

La UCO abandona la sede del PSOE tras trece horas buscando información del caso Leire

Infobae

Alexia Putellas: “Gracias, el camino ha sido precioso”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League entre dos equipos de barrio que están a un paso de la gloria

Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League entre dos equipos de barrio que están a un paso de la gloria

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan

El Sevilla rompe con Sergio Ramos: “El acuerdo ha saltado por los aires”

Florentino Pérez vuelve a sacar el caso Negreira durante la presentación de su candidatura a las elecciones del Real Madrid