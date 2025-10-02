Un joven niega haber patroneado una patera hasta Formentera y se enfrentará a cinco años de prisión en un juicio

Un joven de 24 años acusado de patronear una patera hasta Formentera irá a juicio tras negar los hechos y no llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que interesa que sea condenado a cinco años de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este jueves la vista previa del juicio, en el que la fiscal y la defensa del acusado no han alcanzado un acuerdo de conformidad.

La representante del Ministerio Público le ha ofrecido una rebaja de la pena hasta los cuatro años de cárcel, a lo que el procesado se ha negado alegando que no patroneó la patera.

El juicio por estos hechos se celebrará próximamente en la Audiencia de Palma, aunque el magistrado todavía no ha fijado una fecha.

Según recoge la fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan al pasado 16 de julio, cuando una patera llegó a s'Estufador con 14 personas a bordo, una de ellas menor de edad.

La travesía la habían iniciado unas 20 horas antes desde la localidad argelina de Tipaza a bordo de una embarcación "precaria", de pequeñas dimensiones y que no cumplía con los estándares de seguridad marítima.

Siempre según el relato de la fiscal, el procesado, de nacionalidad argelina, recibió una contraprestación económica a cambio de dirigir la embarcación hasta las costas españolas.

El viaje "fue preparado por una organización asentada en Argelia" --aunque no se especifican más detalles acerca de esta-- que recibió alrededor de 5.000 euros de cada uno de los ocupantes.

Por las condiciones de la embarcación, que carecía de elementos de seguridad y salvamento, los migrantes se vieron expuestos a un "grave peligro" para su vida.