Expertos ven más dependencia del gas tras el apagón y piden invertir en redes y baterías

Por Newsroom Infobae

Madrid, 2 oct (EFECOM).- El crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido un 75 % la influencia del gas y el carbón en los precios de la electricidad desde 2019, lo que ha convertido al mercado eléctrico nacional en uno de los más baratos de Europa, según el grupo de expertos Ember.

Sin embargo, avisa en un informe publicado este jueves, la mayor dependencia de los ciclos combinados -que emplean gas para generar electricidad- para estabilidad la red tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril ha tenido un "alto coste", lo que pone de relieve la necesidad de invertir en baterías e interconexiones.

De acuerdo con los datos proporcionados por Ember, el uso de gas para servicios de la red se duplicó este mayo en comparativa interanual, siendo responsable del 57 % del precio de la electricidad ese mes, frente al 14 % de un año antes.

Como consecuencia, prosigue, los vertidos de renovables se triplicaron desde el inédito incidente en la España peninsular y Portugal, pasando del 1,8 % registrado en los dos últimos años al 7,2 % del periodo mayo-julio de 2025.

"España corre el riesgo de volver a caer en una dependencia costosa del gas en medio de los temores tras el apagón", alerta el analista senior de energía de Ember Chris Rosslowe, que insiste en que impulsar las redes y las baterías ayudará a España a "liberarse definitivamente" de su dependencia fósil.

En cualquier caso, el analista reconoce que, en los últimos años, España "ha roto el vínculo nefasto entre los precios de la electricidad y la volatilidad de los combustibles fósiles, algo que sus vecinos europeos ansían conseguir".

El estudio del grupo de expertos revela que la caída de la influencia de los combustibles fósiles en España ha sido "mucho más rápida" que en otros países que dependen del gas como Alemania e Italia.

En los mercados europeos, la generación más cara en funcionamiento –normalmente de gas o de carbón – fija el precio mayorista de la electricidad cada hora. Así pues, a medida que aumenta la participación de las renovables más baratas, los fósiles determinan el precio con menor frecuencia.

El análisis revela que en la primera mitad de 2025, la generación fósil influyó en el precio de la electricidad en España sólo en el 19 % de las horas, la cifra más baja entre los cinco países europeos con las mayores flotas de gas.

Fruto de ello, concluye, el precio mayorista de la electricidad en España fue un 32 % inferior a la media de la Unión Europea. EFECOM

