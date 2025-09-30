Gobierno Vasco espera que la Justicia aclare "cuanto antes" los hechos ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha expresado su deseo de que los tribunales de justicia puedan "aclarar cuanto antes" los hechos ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo (Álava), que están siendo investigados por posibles delitos contra la libertad sexual.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha apelado al "respeto" y a salvaguardar la "presunción de inocencia" en este caso.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que este es un asunto en el que "hay menores implicados", por lo que ha pedido "discreción, respeto y diligencia" a la hora de abordar lo ocurrido.

Ubarretxena ha destacado que la Ertzaintza abrió un atestado a finales de 2024, y que existen cuatro denuncias --una presentada en agosto y tres en septiembre--, por lo que se trata de una cuestión que "ya está en manos" de los tribunales. "Vamos a dejar a la Justicia que actúe", ha manifestado, para subrayar a continuación su deseo que "se aclare cuanto antes lo ocurrido".

En la misma línea, ha indicado que la Justicia ya "tiene la información" y que "lo primero que habrá que hacer es investigar qué es lo que ha sucedido ahí". "Con todo el respeto y también con la presunción de inocencia, vamos a dejar que la Justicia haga su trabajo", ha añadido.